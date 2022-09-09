Мужчиной, которого Кацурина увела из семьи, оказался ее бывший, который ушел к Дорофеевой

На днях ресторатор Даша Кацурина поделилась историей, что когда-то увела мужчину из семьи и, по ее словам, карма ее догнала.

Так, в своем Telegram-канале "grls' club katsurina" Даша Кацурина откровенно рассказала, что в 16 лет сильно влюбилась в мужчину, который на тот момент был женат.

Но девушке было безразлично и она сделала все для того, чтобы тот мужчина бросил свою жену и ушел к ней. Кацурина тогда не назвала имени мужчины, впрочем, внимательные фанаты поняли, что речь идет о рестораторе Мише Кацурине.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Так, в 2013 году Миша Кацурин женился на девушке по имени Евгения Панова. Но уже через несколько месяцев Кацурин встретил юную Дашу. Наконец, как признается сама Кацурина, ее попытки разрушить брак Миши и сделать все, чтобы он ушел к ней, увенчались успехом. В феврале 2015-го Миша и Женя развелись. А в сентябре того же 2015-го Кацурин уже сыграл свадьбу с Дашей.

Миша Кацурин с эксдружиной Женей / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"Я повзрослела и много думала о себе и своих поступках. Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", — откровенно поделилась Даша на днях.

Миша Кацурин с эксдружиной Женей / Фото: instagram.com/zhentsy

Миша Кацурин с эксдружиной Женей / Фото: instagram.com/zhentsy

Даша и Миша Кацурин были вместе семь лет. В марте они объявили, что разводятся. А уже в июне Кацурин подтвердил, что встречается с певицей Надей Дорофеевой.

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