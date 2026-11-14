"Мужчины, отойдите": Фреймут показала декольте без прикрас спустя четыре месяца после подтяжки груди

Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала результат пластической операции, на которую отважилась летом. Через четыре месяца после мастопексии звезда показала грудь и рассказала, как прошло ее восстановление.

Так, в июле 44-летняя ведущая приехала во Львов, где сделала подтяжку груди без установки имплантов. Теперь в фотоблоге она поделилась впечатлениями от перемен и призналась, что новый силуэт подарил ей больше уверенности и свободы в выборе одежды и физической активности. Однако впереди Ольгу ждет еще шлифование небольших шрамов.

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«Я решила показать свое декольте. Не для того чтобы кого-то соблазнить, а чтобы поделиться впечатлениями от операции, мастопексии. Это подтяжка груди без имплантов. Это было в июле. Прошло уже четыре месяца. Видите, какая у меня красивая грудь. Я могу и без бюстгальтера ходить. Теперь могу одевать без бюстгальтера красивые декольтированные платья, могу прыгать на скакалке, потому что раньше меня отвлекали звуки. Я могу столько всего делать! Есть небольшие шрамы, но их обязательно отшлифую. Меня приведут в порядок», — рассказала ведущая.

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Ольга Фреймут / © instagram.com/freimutolia

В то же время Фреймут не скрывает, что путь к окончательному результату был непростым. По ее словам, после вмешательства пришлось пройти через сложный период реабилитации и отказаться от привычного образа жизни. Тем не менее, она ни капли не жалеет.

«Скажу откровенно: было нелегко. Реабилитация была достаточно сложной. Первый месяц пришлось спать на спине, было больно приподнимать руки, но все это забылось, как забывается боль после родов. Это было самое лучшее бьюти-решение, которое я сделала в жизни», — откровенно объяснила звезда.

Отдельно телеведущая обратилась к женщинам, которые после беременности, колебания веса или гормональных изменений задумываются о подобной процедуре. Она подчеркнула, что решила поделиться опытом именно с ними, чтобы поддержать и мотивировать при необходимости.

«Мужчины, отойдите от экранов. Это для женщин, которые рожали и хотят себе вернуть себя, которые теряли и набирали вес, имели гормональные изменения. Я не знала, что красивое декольте может вернуть такую уверенность», — отметила счастливая Фреймут.

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Напомним, недавно певица Алина Гросу похвасталась пышным декольте в рубашке с глубоким разрезом.

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