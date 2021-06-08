Мужественный Александр Пономарев в форме полицейского взбудоражил воображение фанаток

Артист удивил фанатов новым образом и рассказал о своей детской мечте.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев, который недавно стал владельцем именной звезды на "Площади звезд", примерил на себя роль полицейского.

Фотографией с неожиданной сменой имиджа артист поделился с фолловерами на своей странице в Instagram. Под солнечными лучами улыбающийся певец в полицейской форме с жетоном и стильными очками спросил сторонников под фото: "А что плохой из меня был бы полицейский?». Поклонники мгновенно отреагировали на сообщение звезды:

Полицейский, который арестовывает и напевает: "Я так ждал тебя ждал и мы встретились"

Перед таким хочется специально нарушать правила

Мечта каждой невесты, увидеть такого полицейского на своем девичнике

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Как признался артист, еще с детства он мечтал быть милиционером, а также космонавтом: "Кроме милиционера я еще хотел быть космонавтом, но космического костюма не было и фуражку полицейского не смогли найти моего размера (63)".

Роль харизматичного полицейского — это участие Александра в фотопроекте "Если бы не шоу-бизнес», где звезды воплощают себя в образах тех профессий, о которых мечтали в детстве.

Напомним, что недавно певец решил проверить, насколько похож на него его сын Саша. Артист опубликовал фотоколлаж, где показал свое архивное фото 14-летнего возраста и фото сына, который находится в том же возрасте.

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