Музпродюсер нацотбора на "Евровидение-2024" прокомментировал обвинение финалистов в плагиате

Музыкальный продюсер нацотбора на "Евровидении-2024" Дмитрий Шуров впервые прокомментировал обвинение группы NAHABA в плагиате.

Как пояснил музыкант, современные песни могут быть похожими на те, которые уже когда-либо звучали, однако это не делает их плагиатом. Шуров объяснил, что в каждой композиции используются одни и те же ноты. Поэтому, очевидно, что они будут похожими по звучанию.

"Евровидение" — конкурс популярной песни, а в каждом современном хите есть знакомые вещи, которые мы уже раньше слышали — в атмосфере песни, мелодиях, битах, приемах продакшна — все это неотъемлемая часть хита и в том числе от этого трек сразу резонирует с массовой аудиторией. Это можно сказать почти о каждой конкурсной песне. К тому же трехнотная мелодия будет всегда похожа на другую трехнотную и это не обязательно делает ее плагиатом", — пояснил музыкант.

Группа NAHABA / Фото: Суспільне

Музыкальный продюсер добавил, что лично для него группа NAHABA – это продолжение и переосмысление жанра, в котором в свое время творил канадский дуэт Crystal Castles. Шуров также отметил, что удивлен, что в украинцев возникли ассоциации именно с российской группой t.A.T.u., хотя пик популярности музыкантов давно миновал.

"Я удивлен такой безумной популярностью среди украинцев дуэта t.A.T.u., пик которых был в 2001 году, и тем, что только эта ассоциация возникает, когда они слышат женский вокал, пропущенный через автотюн и дисторш", — добавил Шуров.

Напомним, ранее и сам коллектив NAHABA отреагировал на обвинения в плагиате на песню "Нас не догонят". Музыканты назвали артистов, творчеством которых действительно вдохновляются, и в этом списке россиян нет.

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