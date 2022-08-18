Музпродюсер Нацотбора на "Евровидении-2023" Pianoбой сказал, кто был виноват в прошлогодних скандалах

Известный музыкант Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, ставший в этом году музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2023", рассказал о предстоящем Нацотборе.

Так, в следующем году состав и жюри финала Нацотбора, и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

Артист эксклюзивно приобщился к эфиру "Сніданку з 1+1" и ответил на вопросы ведущих, не превратится ли это в битву фан-клубов. Он отметил, что относится к такому нововведению положительно, ведь Украина сейчас максимально свободная страна.

"Слушайте, кого выберут — того выберут. У нас свободная страна, мы сами выбираем сейчас почти все. Мне нравится идея возможности людей проголосовать, считаю, что это важно. Должно быть наименьшее количество барьеров в коммуникации в этом Нацотборе между мной, как музыкальным продюсером, между оргкомитетом и участниками и голосующими людьми. Мне хотелось бы, чтобы мы все вместе сделали крутую работу", — отметил Pianoбой.

Фото: скриншот с видео

Кроме того, он добавил, что ответственность за все скандалы, которые были в прошлые годы на отборе, ложится не только на телеканал-организатор, но и на самих участников, которые скрывали информацию о себе.

"По моему мнению, часть вины за все "зашквары", происходившие ранее на "Евровидении", лежит в равной степени как на Суспильном, так и на людях, которые подавали свои заявки. Если артисты будут ответственно относиться к своей работе, своей команде, трекам, которые они пишут и выбирают — у нас не будет проблем. Я считаю, что Украине сейчас нужно больше принципиальных людей, которые могут отвечать за себя и за то, что они делают", — подытожил музыкальный продюсер Нацотбора.

Относительно требований к заявкам на участие в конкурсе, Шуров особо подчеркнул, что это должна быть премьера песни. Поэтому попросил артистов заявки, которые они будут подавать в Нацотбор, пока официально не выпускать. И акцентировал: "Они должны впервые прозвучать в финале, который состоится в декабре".

Pianoбой подчеркнул, что к Украине сейчас приковано большое внимание и все ждут, что мы продемонстрируем в следующем году на "Евровидении" в Великобритании. Говорит, что важно показать Украину частью музыкальных процессов. Ведь у нашей страны большое количество талантливых музыкантов во всех нишах. Шуров добавляет: в следующем году хочется дать миру артиста от Украины, которого полюбят за музыку и уникальность.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что будет лично отслушивать все заявки и попросил артистов разных жанров участвовать в Нацотборе-2023.

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Напомним, британский общественный вещатель BBC и Европейский языковой союз (EBU) объявили шортлист городов, где может состояться песенный конкурс "Евровидение-2023". Интересно, что столицы, Лондона, в списке нет.

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