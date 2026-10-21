"Музыка — это дорогая игрушка": известный украинский шоумен честно рассказал, сколько зарабатывают артисты

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

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Украинский шоумен и певец Дядя Жора откровенно рассказал о заработках на музыке, доходах от монетизации платформ и объяснил, почему его главным источником дохода остается совсем другая сфера.

Артист не скрывает, что популярность песен не всегда гарантирует большую прибыль. Его клип «Отменим планы» собрал более 14 миллионов просмотров на YouTube. Однако даже такое количество прослушиваний и просмотров не превращается в заоблачные гонорары. По словам шоумена, у украинского рынка есть свои особенности. Так что рассчитывать исключительно на монетизацию видео исполнителям непросто.

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«В Украине монетизация — это не такая популярная вещь, как за границей. В США артисты зарабатывают большие деньги по монетизации, а у нас это скорее просто приятный бонус „на пиво“. Но для этого должны быть миллионные просмотры», — поделился Дядя Жора в интервью программе «Утро Дома».

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Дядя Жора

Шоумен назвал ориентировочную сумму, которую может принести миллион просмотров видео. По его оценкам, речь идет примерно о тысяче долларов, хотя сейчас заработок может быть и меньше. Поэтому музыка для него не стала основой финансового благосостояния. Основные доходы артист получает благодаря работе в ивент-сфере, а творчество воспринимает прежде всего как личное увлечение, требующее немалых вложений.

«Музыка — это не заработок, а дорогая игрушка. Тот, кто пробовал петь и поет сейчас, знает, что это действительно дорого», — подчеркнул Дядя Жора.

Дядя Жора

Напомним, ранее дядя Жора раскрыл точные суммы заоблачных гонораров украинских звезд.

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