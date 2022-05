"Музыка – инструмент помощи": MOЗGI GROUP собирают деньги для украинцев, которые пострадали от войны

В Украине происходят ужасные вещи, которые истощают украинцев как морально, так и физически.

Для того чтобы справиться с переживаниями, многие слушают музыку и просматривают клипы любимых исполнителей.

Именно таким образом украинцы могут отвлекаться и стабилизировать свое внутреннее состояние. Ведь любимые песни настраивают настроение, поддерживают ментальное здоровье. Тогда у каждого появляются силы двигаться вперед, работать и поддерживать близких.

MOЗGI GROUP придумали оригинальный способ, как превратить это в помощь. Они решили отдавать часть средств, которые артисты заработают на монетизации, на помощь украинцам, которые пострадали от войны.

MOЗGI GROUP / Фото: Пресс-служба MOZGI Entertainment

Как рассказали в MOЗGI GROUP, они не просят присылать им деньги, а просто собирают их путем рекламных поступлений от просмотров клипов исполнителей DOROFEEVA, MOЗGI, Michelle Andrade, "Время и Стекло", ПТП. Таким образом, каждый помогает себе и Украине.

В целом часть средств от монетизации контента компания отправит в фонд Soborna Ukraine, который был создан с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине.

"Сейчас мы видим нашу миссию в поддержке и популяризации украинской музыки и культуры. Мы создали эту инициативу, чтобы показать, что музыка во время войны – не только поддерживает боевой дух и настроение, но может быть важным инструментом помощи стране. Мы скооперировались с фондом Soborna Ukraine, ведь доверяем его основателям – самому мощному бизнес-сообществу CEO Club Ukraine, в состав которого я вхожу уже несколько лет, надеюсь, что к этому важному начинанию присоединится шоу-бизнесовое сообщество и коллеги-артисты, и вместе мы еще громче BE BRAVE AND FOR UKRAINE", – рассказали Ирина Горовая.

В конце каждого квартала MOЗGI GROUP будут делиться новостями о собранных и присланных деньгах.

