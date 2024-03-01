Музыкант известной американской группы в новом клипе появился в бандане с надписью на украинском

Twenty one Pilots в очередной раз поддержал Украину.
Известная американская группа Twenty one Pilots выпустила новую композицию "Overcompensate" и эмоциональный клип к ней.
В видео один из музыкантов коллектива, барабанщик Джош Дан появился в бандане, на которой четко видна надпись на украинском языке "Факелоносець".
Таким образом группа в очередной раз выразила свою поддержку Украине. Как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Twenty one Pilots публично осудил кровавое преступление России и отменил все свои грядущие концерты в РФ. Группа поддержала нашу страну. Кроме того, музыкант коллектива Джош Дан, который и надел бандану с украинским словом, когда-то жил и учился в Украине.
В свою очередь, поклонники были приятно удивлены поступком Джоша Дана, и оставили много эмоциональных отзывов под клипом:
- Одна из моих любимых групп и не зря! Спасибо за поддержку, вы крутые!
- Господин Джош, вы крути факеленосец! Спасибо!
- Спасибо за поддержку! Хорошая работа и песня крутая
- Как обычно музыка на уровне. Приятный бонус – упоминание бурной Украины. Спасибо за работу
Напомним, во вторую годовщину полномасштабной войны РФ в Украину такие культовые знаменитости как Роберт Де Ниро, Пьер Ришар и многие другие записали видеообращение к украинцам со словами поддержки.
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