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Музыкант Коля Серга возглавил должность советника министра иностранных дел

Музыкант Коля Серга возглавил должность советника министра иностранных дел

Коля Серга / Фото: instagram.com/thekolya

Артист присоединился к государственной службе.

Глава "Культурного десанта", музыкант Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Соответствующую информацию опубликовали "Главком" со ссылкой на официальное письмо-ответ начальника управления кадрового менеджмента МИД Виталия Мошкивского по запросу. В заявлении говорится, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига имеет двух внештатных советников – Колю Сергу и Дениса Коляду. Музыкант исполняет обязанности на этой должности от 7 декабря 2024 года.

Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел / ©
Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел

Сам музыкант пока информацию не комментировал. Впрочем, о своей позиции Серга четко заявляет еще с начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны шоумен присоединился к ВСУ. Впоследствии он сообщил о создании проекта "Культурный десант", с которым ездит на передовую, а также на освобожденные от российских военных территории Украины. Главной его целью является поддержание боевого и патриотического духа военных и жителей.

Напомним, недавно певец Фагот показал, какой была его служба добровольцем в ВСУ во время первых дней войны.

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