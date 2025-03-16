Музыкант Коля Серга возглавил должность советника министра иностранных дел

Глава "Культурного десанта", музыкант Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Соответствующую информацию опубликовали "Главком" со ссылкой на официальное письмо-ответ начальника управления кадрового менеджмента МИД Виталия Мошкивского по запросу. В заявлении говорится, что Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига имеет двух внештатных советников – Колю Сергу и Дениса Коляду. Музыкант исполняет обязанности на этой должности от 7 декабря 2024 года.

Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел

Сам музыкант пока информацию не комментировал. Впрочем, о своей позиции Серга четко заявляет еще с начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны шоумен присоединился к ВСУ. Впоследствии он сообщил о создании проекта "Культурный десант", с которым ездит на передовую, а также на освобожденные от российских военных территории Украины. Главной его целью является поддержание боевого и патриотического духа военных и жителей.

Напомним, недавно певец Фагот показал, какой была его служба добровольцем в ВСУ во время первых дней войны.

Читайте также: