Музыкант Лесик из группы "Дзидзьо" пришел в себя после остановки сердца – что известно

Артист находится в больнице.
Украинский певец, бывший участник группы "Дзидзьо" Олег Турко, он же Лесик, пришел в себя после сердечного приступа, который случился прямо на сцене.
Об изменениях в здоровье артиста сообщает Telegram-канал "Львівич". По информации из источника, Лесик после инцидента уже начал узнавать своих родных. В то же время о том, как потерял сознание, звезда не помнит. К слову, его состояние после нескольких дней в реанимации до сих пор критическое.
Отметим, несколько дней назад Лесик со своим музыкальным коллективом посетил концерт Натальи Бучинской во Львове. Там по случаю Дня святого Николая он должен был выступить с тремя новыми песнями. Однако уже на второй его сердце неожиданно остановилось. Он упал на пол на глазах у публики. Со сцены его на руках вынесла команда. К исполнителю без сознания срочно вызвали медиков. Артист был доставлен в реанимационное кардиологическое отделение во львовское медучреждение, где он находится до сих пор.
К слову, недавно народная артистка Украины Наталья Бучинская впервые прокомментировала инцидент с Лесиком, который произошелво время ее шоу. Она рассказала, как все было на самом деле и сделала важное заявление.
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