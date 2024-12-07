Музыкант Лесик из группы "Дзидзьо" пришел в себя после остановки сердца – что известно

Украинский певец, бывший участник группы "Дзидзьо" Олег Турко, он же Лесик, пришел в себя после сердечного приступа, который случился прямо на сцене.

Об изменениях в здоровье артиста сообщает Telegram-канал "Львівич". По информации из источника, Лесик после инцидента уже начал узнавать своих родных. В то же время о том, как потерял сознание, звезда не помнит. К слову, его состояние после нескольких дней в реанимации до сих пор критическое.

Олег Турко

Отметим, несколько дней назад Лесик со своим музыкальным коллективом посетил концерт Натальи Бучинской во Львове. Там по случаю Дня святого Николая он должен был выступить с тремя новыми песнями. Однако уже на второй его сердце неожиданно остановилось. Он упал на пол на глазах у публики. Со сцены его на руках вынесла команда. К исполнителю без сознания срочно вызвали медиков. Артист был доставлен в реанимационное кардиологическое отделение во львовское медучреждение, где он находится до сих пор.

К слову, недавно народная артистка Украины Наталья Бучинская впервые прокомментировала инцидент с Лесиком, который произошелво время ее шоу. Она рассказала, как все было на самом деле и сделала важное заявление.

У бывшего музыканта из группы "Дзидзьо" остановилось сердце посреди выступления

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