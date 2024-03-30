Музыкант-воин Положинский перенес две операции и признался, что его заставили сменить род деятельности

Экс-лидер "Тартака" рассказал, чем теперь будет заниматься.

Экс-фронтмен группы "Тартак", а с начала полномасштатной войны воин ВСУ Александр Положинский рассказал об операциях, которые перенес на днях.

На странице в Facebook защитник поделился, что на этой неделе сделал две операции по коррекции зрения:

"На этой неделе я сделал две операции. Операции прошли отлично, оказались и близко не такими страшными, какими казались до этого. Теперь должен выдержать достаточно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности", — поделился Положинский.

Александр Положинский / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Также он отметил, что с 1 апреля будет вести радиопрограмму. Защитник признался, что это было не его решение, впрочем, "в армии за тебя часто решают другие люди":

"С понедельника 1 апреля стартует моя программа на Армия ФМ. Это не был мой собственный выбор, но в армии, к сожалению, за тебя часто решают другие люди. Но раз приказали, максимально попытаюсь сделать ее интересной и содержательной", — сообщил музыкант.

Александр Положинский / Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky

Положинский попросил поклонников его поддержать и предоставить фидбек о программе:

"Надеюсь на вашу поддержку и взаимодействие в создании этой программы — очень потребуется обратная связь. По замыслу, программа будет выходить вечером в 20:00, с понедельника по пятницу включительно, продлится два часа", — отметил Положинский.

Напомним, на днях Александр Положинский испугал фанатов, показавшись под капельницей и с разным размером зрачков.

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