Музыкант-защитник Андрей Хлывнюк огорчил прогнозом, когда закончится война

Фронтмен группы "Бумбокс", а ныне воин ВСУ Андрей Хлывнюк, который высказался о языковом вопросе на фоне скандала с Фарион, сделал прогноз по окончании войны.

Хлывнюк честно признался, что, по его мнению, война только началась и продлится очень долго. По меньшей мере, на протяжении всей его жизни.

"Мы только в начале. Еще даже антракта не было. Это первый акт. Мы в первом ряду и мы увидим весь этот п*здец своими глазами. Это только начало. Это мое личное мнение. Я не военный эксперт, может и завтра закончится война. Мое мнение, что это надолго. Как минимум на всю нашу жизнь с вами. Это мое мнение, просто будем в состоянии с вами таком жить. Наши вооруженные силы должны быть нашим первым приоритетом", — сказал Хлывнюк в YouTube-проекте "Пряма червона".

Андрей Хлывнюк ушел на фронт с началом войны / Фото: instagram.com/andriihorolski

Артист-защитник подчеркнул, что российские оккупанты, с которыми воюют Украинцы – это не "алкаши в шапках-ушанках", а "ярые враги":

"Наши враги – это не алкаши в шапках-ушанках. Это ярые враги, имеющие ресурс человеческий и ресурс, к сожалению, материально-технический. Для кого-то из них это сафари, кто сознательно понимает, что их война – это неправильно, а кто-то "Мы за Россию, мы в интересах России" и весь этот движ. И наша цель от них отбиться, уничтожить их", – подчеркнул Хлывнюк.

Также музыкант объяснил, почему откровенно говорит о том, что война надолго. Таким образом, Хлывнюк хочет отметить, что украинцы не должны жить в ожидании, а должны быть в состоянии реагировать на сегодняшние вызовы, которые перед ними возникают.

Андрей Хлывнюк на войне / Фото: instagram.com/andriihorolski

"Я объясню, почему я так говорю, что война надолго. Потому что психика человека так устроена. Если ты будешь ждать чего-то, жить вчера, пытаться проснуться позавчера, тебе будет очень плохо. И ты, скорее всего, будешь в неадеквате и не сможешь реагировать на те вызовы, которые сегодня тебе набрасывают. Если ты согласишься, примешь, что реальность теперь такова, ее надо менять, но она уже такова и это надолго. С этим надо жить.Тогда и шансов повлиять на эту ситуацию, не просто сидеть ждать, что может пропустить. Мы все, каждый на своем уровне, кто как может, должны присоединиться к этой войне, по-разному, для того, чтобы она закончилась. Мы не можем просто переждать, это нереально", – прокомментировал свое мнение Хлывнюк.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк вспомнил, как в 2013 году послал Ивана Урганта и руководство "Первого канала". И рассказал, что его тогда возмутило.

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