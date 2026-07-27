Музыканта-военного обвинили в домогательствах: он сделал заявление, которым возмутил Денисенко и других

Андрей Бармалий (Мартыненко), Наталья Денисенко, Павел Ступак

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Украинский саксофонист, военнослужащий Андрей Бармалий (Мартыненко) и продюсер Павел Ступак оказались в центре громкого скандала после публичных обвинений в сексуальных домогательствах.

Об инциденте, который, по словам потерпевшей, произошел 23 июля возле столичного кинотеатра «Жовтень», рассказала пользователь Instagram с ником lina.somnia, настоящее имя которой Алина Галицкая. Девушка заявила, что мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позволяли себе сексуализировать высказывания, а Бармалий, по ее словам, также нарушил ее личные границы физическими действиями. В частности, «сжал гениталии» 22-летней жертвы.

После огласки оба мужчины связались с девушкой. Как отметила автор поста, Павел Ступак сразу признал свою вину и извинился, а через некоторое время сделал это публично в Instagram. Андрей Бармалий сначала сообщил, что не помнит событий в тот вечер, и придумывал попытки отшутиться.

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Пост Алины Галицкой

Сторис Павла Ступака

Впоследствии Бармалий все же записал видеообращение, в котором признал свое неприемлемое поведение и извинился за содеянное. Правда, делал это с телефоном в руках, где был прописан заранее текст. Это он объяснил тем, что ему будто бы «трудно сказать это все без подготовки».

«Я вел себя неприемлемо. Был в состоянии алкогольного опьянения и позволил себе грубые сексуализированные высказывания и неуместное физическое поведение Алины Галицкой. Я нарушил ее личные границы и поставил в унизительное, опасное положение. Когда Алина обратилась ко мне, я не осознал серьезности случившегося. Моя первая реакция была неправильной. Прошу прощения. Приму решение командования и все последствия своих поступков», — заявил музыкант, который в прошлом году присоединился к рядам ВСУ.

Андрей Бармалий

На инцидент уже отреагировали культурные силы, в которые входит Бармалий. В организации подчеркнули, что такое поведение противоречит их ценностям, извинились перед потерпевшей и сообщили, что в отношении военного будут применены дисциплинарные меры.

В то же время музыкальное сообщество FUSION JAMS заявило о прекращении резидентства Андрея Бармалия и о том, что Павла Ступака больше не будут допускать к своим мероприятиям.

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Несмотря на публичные извинения, многие пользователи Сети считают их недостаточными. К обсуждению присоединилась и украинская актриса Наталья Денисенко, заявившая, что подобные случаи не должны завершаться только извинениями и неожиданно вспомнила похожий инцидент из своей жизни.

Андрей Бармалий — комментарий Наталки Денисенко

«Я считаю, что таких публичных извинений мало. Вы должны ответить за моральную травму по закону. То есть, любой мужчина может публично оскорблять женщину в состоянии алкогольного опьянения, а потом просто записать видео с извинениями? Для меня это знакомая ситуация… Должны отвечать на законном уровне», — написала Денисенко.

Пока информации об обращении потерпевшей в правоохранительные органы нет. В то же время история продолжает активно обсуждаться в украинском культурном сообществе и соцсетях. В частности, ряд звезд стали в защиту 22-летней Алины.

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