Музыканты группы Metallica растрогали видео, как военный ВСУ играет на бандуре их песню

Музыканты американской рок-группы Metallica растрогали видео, как украинский военный Тарас Столяр играет на бандуре их песню — Nothing Else Matters.

В общем Столяр до полномасштабной войны был участником коллектива ONUKA, но после российского вторжения он отправился служить разведчиком. В настоящее время военный является участником "Культурного десанта".

Как рассказали в Metallica, Тарас Столяр вместе с другими защитниками, которые до войны являлись профессиональными музыкантами, отыграл 170 благотворительных концертов в США. После завершения тура бандурист вместе с другими артистами возвращается в Украину, где снова приступит к выполнению военных задач.

Военный ВСУ заиграл на бандуре песню Metallica: участники группы отреагировали

"Недавно мы узнали о "Культурном десанте", культурном подразделении ВСУ. В состав "Культурного десанта" входят семь артистов мирового уровня, которые до войны были профессиональными музыкантами, а сейчас являются солдатами. Группа только что завершила 170 концертов благотворительного тура США. На видео Тарас Столяр (заслуженный артист Украины, разведчик 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны) играет Nothing Else Matters на 62-струнной бандуре, традиционном украинском народном инструменте. После завершения этого тура он возвращается в Украину, на фронт", - говорится в сообщении Metallica.

Отметим, что коллектив Metallica с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину. Летом 2022 года музыканты собрали средства на помощь украинцам, а в 2023-м лидер коллектива Джеймс Хэтфилд посетил раненых украинских военных, которые находятся на реабилитации в США.

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