Музыканты KALUSH Orchestra показали, как Арнольд Шварценеггер их с ослом встречал

Украинская группа в Лос-Анджелесе пришла в гости к легенде Голливуда.

Встреча украинской группы, победителей "Евровидения-2022" KALUSH Orchestra с легендарным американским актером Арнольдом Шварценеггером стала для них настоящей сенсацией.

Как на днях рассказали украинские музыканты, во время своего благотворительного тура по Америке их в Лос-Анджелесе в гости пригласил голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Ребята поделились, что легенда вышел к ним со своим домашним любимцем – ослом Лулой.

А потом лидер KALUSH Orchestra Олег Псюк обнародовал и видео, в котором "железный Арни" выходит из своего дома вместе с животным. В видео Псюк показывает, где живет Шварценеггер, двор его дома.

Когда звезда вышел к украинским музыкантам, он дружески пожал руку каждому. Никому не отказал в общем фото и дал ценные наставления: "И только с волей и драйвом поднимайтесь вверх! Это то, что вы делаете!" – сказал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/schwarzenegger

В конце встречи украинская группа подарила американской легенде свою фирменную розовую панамку и веточку хлопка.

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