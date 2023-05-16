Музыканты Kalush Orchestra показались с Арнольдом Шварценеггером и рассказали об их второй встрече

Популярная украинская группа Kalush Orchestra во второй раз встретилась с легендарным американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Об этом участники коллектива рассказали в своем Instagram. Как поделились артисты Шварценеггер пригласил их на свой саммит в Вене – Austrian World Summit.

Там музыканты пообщались со звездой Голливуда, поблагодарили за поддержку Украины и сделали фото.

Kalush Orchestra и Арнольд Шварценеггер / Фото: instagram.com/kalush.official

"Мы снова встретились с легендарным Арнольдом Шварценеггером. Арнольд Шварцнеггер пригласил нас на свой саммит Austrian World Summit в Вене. Благодарны за приглашение и поддержку Украины! Очень рады снова встретиться и пообщаться с кумиром детства", — поделились музыканты.

Кстати, лидер группы Олег Псюк отметил, что Шварценеггер оставил автограф на розовой панамке, которая является своеобразным символом Kalush Orchestra. Музыканты планируют продать головной убор на благотворительном аукционе, а средства отдать на помощь Украине.

Панамка с автографом Арнольда Шварценеггера / Фото: instagram.com/kalush.official

"Нам Арни подписал панамку. Скоро будет аукцион с панамкой, подписанной Арнольдом Шварценеггером", – отметил Олег.

Напомним, это не первая встреча Kalush Orchestra с Арнольдом Шварценеггером. Осенью прошлого года актер приглашал украинцев к себе домой. Также звезда Голливуда успел сняться в клипе Kalush Orchestra, где даже заговорил по-украински.

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