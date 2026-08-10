"Мы компенсируем": Юрий Горбунов раскрыл правду об общении с кумом Потапом

Юрий Горбунов и Потап

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Украинский ведущий Юрий Горбунов откровенно рассказал об отношениях с Потапом и пояснил, поддерживает ли он связь с рэпером, который является крестным отцом его сына Ивана.

Еще несколько лет назад они были близки. Рэпер стал крестным отцом сына Юрия и Екатерины Осадчей. Но сейчас семьи больше не поддерживают связь. По словам ведущего, общение прекратилось давно. Свою позицию он объяснил без лишних подробностей.

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«Нет, мы давно не общались, не переписывались, не разговаривали. Ну, как есть, так и есть. Каждый сам выбирает, где ему жить, чем заниматься и как справляться с той ситуацией, которая сейчас сложилась в нашей жизни. Но каждый выбирает по-своему. А отсутствие крестного на данный момент мы компенсируем подарками и всем остальным. Так что Иван от этого не страдает», — сказал Горбунов в шоу «Тур зірками».

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Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая и Потап / © instagram.com/gorbunovyuriy

Таким образом, телеведущий дал понять, что на данный момент не видит оснований для возобновления близких отношений с Потапом. В то же время он не стал критиковать своего кума или раскрывать личные подробности их конфликта.

В начале полномасштабной войны позиция телеведущего в отношении Потапа была иной. Горбунов надеялся, что рэпер вернется из-за границы в Украину, и хотел сохранить с ним дружеские отношения. Впоследствии их общение прекратилось.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов отправились в романтическое путешествие в Карпаты и показали, как проводят время только вдвоем.

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