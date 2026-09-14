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"Мы нашли общий язык": Виктор Жданов после разрыва с женой-актриской высказался об их отношениях сейчас
Уже четыре года актеры имеют неоднозначный семейный статус.
Звезда «Поймать Кайдаша» Виктор Жданов, ранее рассказывавший об имуществе в Донецке, раскрыл подробности личной жизни после расставания с женой, актрисой Еленой Хохлаткиной.
Как известно, пара решила разъехаться еще в 2022 году. Однако тогда они заявляли, что официально не разводились. До сих пор они хоть и в статусе супругов, однако фактически каждый строит свою жизнь в отдельности.
По словам Жданова, сейчас ситуация не изменилась. Однако все же добавляет, что находится с бывшей женой в хороших отношениях. В частности, они часто пересекаются как на работе, так и в жизни. К тому же актер довольно тепло продолжает отзываться об Елене и не отказывается признавать свой непростой характер.
«Она отличная женщина, мама. То, кем я сейчас — это большая ее заслуга. Она многое в свое время выдержала — мои всяческие выходки, когда жили вместе. У меня действительно непростой нрав. Она очень заботится о семье, невероятно готовит. Мы видим, общаемся — все нормально. И это тоже, наверное, много говорит о ней как о человеке: она не заперлася в себе, не послала меня куда подальше после нашего расставания. Мы просто нашли общий язык — и все», — признался Виктор в интервью oboz.ua.
Напомним, недавно звездные супруги Григорий и Кристина Решетники показали место, где в Украине закрутился их роман и где произошла их первая ссора в отношениях.