- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1362
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова эвакуировала детей из Киева и раскрыла, где они теперь живут
Артистка после последнего пережитого обстрела Киевской области, что сопровождался детонацией, приняла сложное решение.
Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила об эвакуации детей из Киева.
Артистка вместе с семьей проживает в Киевской области. Вечером 28 августа исполнительнице и ее родным пришлось пережить ужасный опыт. В районе, где живет знаменитость, произошел прилет в место хранения боеприпасов с последующей детонацией.
Светлана Тарабарова слышала все громкие взрывы и с семьей пряталсь от опасности. Однако после пережитого артистка приняла сложное решение. Певица эвакуировала детей подальше от Киева. Исполнительница не раскрыла, где именно они сейчас живут, но заверила, что в более спокойной области, где меньше обстрелов.
«Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь самая ценная из наших дорог», — делится артистка.
Отметим, что недавно на фоне постоянных обстрелов Киева лидер группы O.Torvald Женя Галич тоже эвакуировал семью в другое место. Кстати, когда произошла детонация в селе Мила, что в Бучанском районе, тогда дом артиста также пострадал. Исполнитель уже показал свое изуродованное жилье.