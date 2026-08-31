"Мы не выдержали": Светлана Тарабарова эвакуировала детей из Киева и раскрыла, где они теперь живут

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила об эвакуации детей из Киева.

Артистка вместе с семьей проживает в Киевской области. Вечером 28 августа исполнительнице и ее родным пришлось пережить ужасный опыт. В районе, где живет знаменитость, произошел прилет в место хранения боеприпасов с последующей детонацией.

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Светлана Тарабарова слышала все громкие взрывы и с семьей пряталсь от опасности. Однако после пережитого артистка приняла сложное решение. Певица эвакуировала детей подальше от Киева. Исполнительница не раскрыла, где именно они сейчас живут, но заверила, что в более спокойной области, где меньше обстрелов.

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«Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь самая ценная из наших дорог», — делится артистка.

Дети Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Отметим, что недавно на фоне постоянных обстрелов Киева лидер группы O.Torvald Женя Галич тоже эвакуировал семью в другое место. Кстати, когда произошла детонация в селе Мила, что в Бучанском районе, тогда дом артиста также пострадал. Исполнитель уже показал свое изуродованное жилье.

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