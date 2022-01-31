"Мы все мертвы": все, что нужно знать о сериале, который стал новым мировым хитом

Он возглавил мировой чарт сериалов на Netflix.
Разговоры о новом южнокорейском сериале "Мы все мертвы" (All of Us Are Dead) уже несколько дней не утихают среди зрителей.
Премьера сериала о зомби-апокалипсисе состоялась 28 января в 2022 году на Netflix. А на следующий день он стал настолько популярным, что побил все рекорды и возглавил мировой чарт сериалов стриминговой платформы, по данным FlixPatrol. "Мы все мертвые" вытеснил нашумевших конкурентов, в частности, "Игра в кальмара", который также имел подобный успех.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку с фактами о сериале и рассказала, о чем он.
Сюжет
Сериал с отметкой 16+ имеет 12 серий. Он основан на вебтуне Naver "Сейчас в нашей школе", который публиковался с 2009 по 2011 год. В сюжете речь идет о компании старшеклассников. В школе, где учатся 15-19-летние ученики, начинает распространяться зомби-апокалипсис после укуса подопытной крысы.
Герои застряли в одном из кампусов школы и оказались в ловушке. Их задача – не стать "живыми мертвецами".
Жанр: зомби-хоррор.
Рейтинг IMDb: 7.7
Актеры и роли
Юн Чхан Йон – Ли Чон Сан, ученик 2-5 класса
Пак Чи Ху – Нам Он Чо, ученица 2-5 класса, лучшая подруга Чон Сана
Чо І Хен – Нам На, ученица и староста класса 2-5
Пак Соломон – Ли Со Хюк, ученик 2-5 класса, бывший хулиган и друг Чон Сана
Ю Ин Су – Юн Гви Нам, хулиган школы
Создатели сериала: Ли Джэ-гю, Чхон Сон Иль, Ким Нам Су.
Официальный трейлер
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