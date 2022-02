"Мы все мертвы": все, что нужно знать о сериале, который стал новым мировым хитом

Он возглавил мировой чарт сериалов на Netflix.

Разговоры о новом южнокорейском сериале "Мы все мертвы" (All of Us Are Dead) уже несколько дней не утихают среди зрителей.

Премьера сериала о зомби-апокалипсисе состоялась 28 января в 2022 году на Netflix. А на следующий день он стал настолько популярным, что побил все рекорды и возглавил мировой чарт сериалов стриминговой платформы, по данным FlixPatrol. "Мы все мертвые" вытеснил нашумевших конкурентов, в частности, "Игра в кальмара", который также имел подобный успех.

"Мы все мертвы" возглавил мировой чарт сериалов на Netflix / flixpatrol.com

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку с фактами о сериале и рассказала, о чем он.

кадри з серіалу

Сюжет

Сериал с отметкой 16+ имеет 12 серий. Он основан на вебтуне Naver "Сейчас в нашей школе", который публиковался с 2009 по 2011 год. В сюжете речь идет о компании старшеклассников. В школе, где учатся 15-19-летние ученики, начинает распространяться зомби-апокалипсис после укуса подопытной крысы.

кадри з серіалу

Герои застряли в одном из кампусов школы и оказались в ловушке. Их задача – не стать "живыми мертвецами".

Жанр: зомби-хоррор.

кадри з серіалу

Рейтинг IMDb: 7.7

Актеры и роли

Юн Чхан Йон – Ли Чон Сан, ученик 2-5 класса

Юн Чхан Йон / instagram.com/yooncy1

Пак Чи Ху – Нам Он Чо, ученица 2-5 класса, лучшая подруга Чон Сана

Пак Чи Ху / instagram.com/03_hu

Чо І Хен – Нам На, ученица и староста класса 2-5

Чо И Хен / instagram.com/yihyun_1208

Пак Соломон – Ли Со Хюк, ученик 2-5 класса, бывший хулиган и друг Чон Сана

Пак Соломон / instagram.com/lomon991111

Ю Ин Су – Юн Гви Нам, хулиган школы

Ю Ин Су / instagram.com/k.a_innsoo

Создатели сериала: Ли Джэ-гю, Чхон Сон Иль, Ким Нам Су.

Официальный трейлер

Читайте также: