"Мы заблокированы": звездная кума Денисенко проигнорировала ее свадьбу и публично обратилась к ней

Наталья Денисенко, Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

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Украинская актриса Елена Светлицкая после разрыва дружбы с актрисой Наталией Денисенко высказалась о ее трехдневной свадьбе с манекенщиком Юрием Ярошенко.

По словам Елены, никаких приглашений от бывшей подруги на празднование не поступало. Все из-за давнего конфликта, разгоревшегося между звездами из-за «ревности и зависти». Они не общаются как минимум с начала этого года.

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Однако даже после столь скандального разрыва 18-летней дружбы Елена с теплотой отзывается о чувствах между Наталкой и Юрой. Она не скрывает, что видела в Сети их свадебный контент, и радуется новоиспеченным супругам.

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«Ну как она могла пригласить? Мы даже заблокированы друг у друга. Но я видела все равно, несмотря на то, что заблокирована, видела и фотографии, и видео, видела слезы счастья Юры и Наталки. Очень приятно смотреть на них. Потому что у этой истории, которая зарождалась на моих глазах, есть такое красивое продолжение», — призналась Светлицкая в проекте «Ранок у великому місті».

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Впрочем, до личных поздравлений со свадьбой не доходило. Так что Светлицкая предложила сделать это публично. Она обратилась к возлюбленным с единственным пожеланием.

«Пользуясь возможностью, могу поздравить ее сейчас. Поздравляю со свадьбой. Счастливой судьбы», — сказала актриса.

В то же время комментировать такое же отсутствие на свадьбе актера Тараса Цымбалюка Елена не захотела. Она отметила, что надо спрашивать у него и она «не в курсе». Интересно, что совсем недавно Елене и Тарасу приписывали роман.

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Напомним, недавно Наталья Денисенко набила парную символическое тату с мужем Юрием Ярошенко и показала результат на фото.

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