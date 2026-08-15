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"Мы заблокированы": звездная кума Денисенко проигнорировала ее свадьбу и публично обратилась к ней
Елена Светлицкая еще с самого начала помнит зарождение любви актрисы и Юрия Ярошенко, но не общается с ними сейчас.
Украинская актриса Елена Светлицкая после разрыва дружбы с актрисой Наталией Денисенко высказалась о ее трехдневной свадьбе с манекенщиком Юрием Ярошенко.
По словам Елены, никаких приглашений от бывшей подруги на празднование не поступало. Все из-за давнего конфликта, разгоревшегося между звездами из-за «ревности и зависти». Они не общаются как минимум с начала этого года.
Однако даже после столь скандального разрыва 18-летней дружбы Елена с теплотой отзывается о чувствах между Наталкой и Юрой. Она не скрывает, что видела в Сети их свадебный контент, и радуется новоиспеченным супругам.
«Ну как она могла пригласить? Мы даже заблокированы друг у друга. Но я видела все равно, несмотря на то, что заблокирована, видела и фотографии, и видео, видела слезы счастья Юры и Наталки. Очень приятно смотреть на них. Потому что у этой истории, которая зарождалась на моих глазах, есть такое красивое продолжение», — призналась Светлицкая в проекте «Ранок у великому місті».
Впрочем, до личных поздравлений со свадьбой не доходило. Так что Светлицкая предложила сделать это публично. Она обратилась к возлюбленным с единственным пожеланием.
«Пользуясь возможностью, могу поздравить ее сейчас. Поздравляю со свадьбой. Счастливой судьбы», — сказала актриса.
В то же время комментировать такое же отсутствие на свадьбе актера Тараса Цымбалюка Елена не захотела. Она отметила, что надо спрашивать у него и она «не в курсе». Интересно, что совсем недавно Елене и Тарасу приписывали роман.
Напомним, недавно Наталья Денисенко набила парную символическое тату с мужем Юрием Ярошенко и показала результат на фото.