Мюзикл "Різдво. Ти не один": Ефросинина станет злой колдуньей, а MONATIK превратится в Бабая

Состоялись масштабные съемки проекта "Різдво. Ти не один" – сказочного музыкального фильма о рождественском чуде и исполнении заветной мечты. Премьера фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

В центре сюжета – история маленькой девочки, которая мечтает найти семью. Она убеждена, что ей не хватает чего-то важного для того, чтобы ее выбрали родители, возможно, красоты, ума или остроумия. Фантастические Рождественские духи обещают помочь ей приобрести эти качества. Но действительно ли нужно менять себя, чтобы почувствовать любовь близких?

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Главную роль в музыкальном фильме сыграла юная талантливая актриса, 10-летняя Агния Костик из Ивано-Франковска.

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Согласно режиссерскому видению Кати Царик, музыкальный фильм объединит мюзикловую кино-эстетику с театральными приемами по декорациям.

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В музыкальном фильме можно будет увидеть немало звезд. Мир Маслениц сыграли alyona alyona и Jerry Heil. Роль властной яростной колдуньи примеряла на себя Маша Ефросинина. MONATIK превратился в забавного Бабая. Мир Ночниц выполнили ROXOLANA, TAYANNA, Даша Квиткова. Надя Дорофеева превратилась в образ Флояры. Духом Хозяина стал Юрий Горбунов. Екатерину Осадчую можно будет увидеть в фильме в качестве экскурсовода. KOLA воплотила роль воспитательницы, которая приносит хорошее известие девочке. А Никита Добрынин и Натали Солоник сыграют маму и папу главной героини.

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Съемки длились два насыщенных дня и ночь, а одной из локаций для проекта стал ЦУМ, который уже несколько лет является символом праздничного города.

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Моя роль – это дух праздника Масленицы, и самое увлекательное в ней то, что ты действительно погружаешься в этот характер. Чтобы сыграть абсолютный праздник, нужно отпустить все тревоги, заботы и страхи. И мне магическим образом это удалось! Музыкальные рождественские проекты важны, потому что культура должна существовать несмотря ни на что. Дети должны расти на правильных истинах, ведь через 10 лет именно они будут строить нашу страну. И, конечно, стоит вспомнить "Один дома". Я считаю, что это один из ключевых факторов, который сделал наш украинский "Щедрик" известным по всему миру", – поделилась впечатлениями от съемок Jerry Heil.

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

О перевоплощении в свою роль рассказала KOLA: "В мюзикле "Різдво. Ти не один" я играю очень чувственную роль. Когда я учила свою роль, я плакала. Я хочу, чтобы на все праздники, и не только, наши украинские детки чувствовали заботу и были в любящих семьях. В рождественскую ночь будет огромная красота, которая, я уверена, всех вас вдохновит, растрогает, удивит и придаст сил".

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Тем временем Надя Дорофеева рассказала об ощущениях во время съемок: "Если честно, то в образе Флояры собрано все то, что я не люблю в других людях. Именно поэтому мне было очень интересно сыграть роль влюбленной в себя и самоуверенной девушки. Потому что в жизни я полная ее противоположность. Учитывая, что накануне съемок у меня был большой сольный концерт, и все усилия шли туда, то у меня почти не было времени на подготовку к этой роли. Я работала над ней наедине с собой: учила и повторяла тексты, пока ехала в автомобиле – это было единственно возможное время. Однако когда я со своим балетом попала в кадр в день съемок, то мы посмеялись над тем, что происходило на съемочной площадке, поскольку эта роль – действительно гротескная и смешная".

Кадр со съемок проекта "Різдво. Ти не один" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Специально для "Різдво. Ти не один написан саундтрек, а музыкальные хиты артистов прозвучат в новом прочтении.

Посмотреть праздничный проект можно будет на телеканале "1+1 Украина" в Сочельник.

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