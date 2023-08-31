"Н**исты, валите в свою Украину": Коля Серга рассказал о случае на концерте в Дружковке

Коля Серга рассказал, как во время концерта перед бойцами на Донбассе вместе с другим артистом Мирославом Кувалдиным "поставили на место" пророссийскую бабушку, возмущенную коломыйкой об оккупантах.

Известный певец и телеведущий Коля Серга, защищающий Украину в рядах ВСУ, рассказал курьезную историю, случившуюся с ним в Дружковке Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Грунт".

В Дружковку Коля Серга вместе с другими украинскими звездами, входящими в "Культурный десант", приехали, чтобы поддержать украинских бойцов.

Серга решил спеть шутливые коломыйки, в которых высмеивал оккупантов. Как вдруг на артиста набросилась пророссийская бабушка, проходившая рядом. Сначала женщина упрекала певца, что в коломыйках звучал мат. Но, как оказалось, задело ее не это.

"Из-за вас одни проблемы. Е***ые американцы вас купили. Я ей говорю: "Так вы же сами материтесь". Она отвечает: "Это я у вас научилась. Н*цисты, валите в свою Украину. Здесь вам не Украина". Я понимаю, что конфликтная ситуация. Я говорю: "Слушайте, у меня для вас есть подарок – афробандеровец Мирослав Кувалдин", – вспомнил артист.

В свою очередь украинский певец нигерийского происхождения Мирослав Кувалдин поддержал троллинг "ватной" бабушки.

"У него есть фирменная шутка, которая "добила" эту бабушку. Он говорит: "Слушайте, меня зовут Мирослав Джонович Кувалдин. У меня мама – м**калька. И это единственная порядочная м**калька, которую я знаю. А отец у меня из Нигерии. Как мне приятно думать, что для моего рождения 50 лет назад, н**ры е**ли м**калей", — процитировал своего звездного друга Серга.

После провокационного инцидента с пророссийской жительницей артисты продолжили концерт перед защитниками.

По словам Коли Серги, лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин перед тем, как присоединиться к "Культурному десанту", после начала "полномасштабки" пошел в армию в 69-й отдельный батальон территориальной обороны, а затем воевал на Донбассе в составе 93- е бригады.

Напомним, Коля Серга назвал украинскую певицу, которая отказывалась приехать на фронт.

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