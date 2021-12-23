На 1+1 объяснили, почему Тина Кароль в этом году не была ведущей "Танцев со звездами"

Также на канале рассказали, почему выбрали Иванну Онуфрийчук.

В этом году соведущей Юрия Горбунова на танцевальном шоу "Танцы со звездами" стала Иванна Онуфрийчук.

А тренерами 12 сезона "Голосу країни" стали топовые украинские звезды: самый авторитетный украинский продюсер Потап, диджитал-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также попкоролева Оля Полякова, которая впервые села в легендарное красное кресло.

Представители канала 1+1 рассказали, почему в этот раз Тины Кароль не было на "Танцах", а также, почему она не вошла в тренерский состав "Голосу країни-12". Также представители канала объяснили, почему ведущей "Танцев со звездами" стала Иванна Онуфрийчук.

Юрий Горбунов и Тина Кароль на "Танцах со звездами" / пресслужба каналу "1+1"

"В этом году, мы предложили Тине Кароль роль ведущей в Танцах со звездами; однако любое решение - это процесс переговоров. В этот раз они затянулись, в том числе, из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться. Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук - для нас важно поддерживать наших студентов и давать им дорогу в большой мир ТВ", — объяснили представители канала.

Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук на "Танцах со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

На 1+1 также отметили, что очень довольны сотрудничеством с Иванной, и рассчитывают, что оно будет долгосрочным.

Что же касается "Голосу", то уйти из проекта было решением Кароль:

Тина Кароль на "Голоса страны" / пресслужба каналу "1+1"

"Мы с пониманием отнеслись к решению Тины Кароль покинуть проект "Голос країни" после 11-го сезона, мы ценим амбиции наших тренеров и их стремление к победе, но не каждый сезон удается побеждать, учитывая конкуренцию", — говорится в сообщении.

Тина Кароль и Дан Балан на "Голосе страны" / пресслужба каналу "1+1"

Интересно, что несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал с предложением возобновить сотрудничество:

"Отметим, что буквально несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал, с предложением возобновить сотрудничество с нашей командой. Сейчас мы в процессе переговоров. Но уже сегодня Тина Кароль появилась на сцене любимого проекта "Голос країни", — рассказали на 1+1 .

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