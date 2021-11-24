На 1+1 покажут фильм "Погані дороги", который представит Украину на премии "Оскар" в следующем году

На 1+1 покажут фильм "Погані дороги", который представит Украину на премии "Оскар" в следующем году

26 ноября в 23:00 в эфире 1+1 состоится телепремьера культового фильма и номинанта на "Оскар" – "Погані дороги".

Лента стала полнометражным дебютом известного драматурга и сценаристки Натальи Ворожбит. В 2022 году лента будет представлять Украину на 94-й премии "Оскар" Американской киноакадемии в категории "Международный полнометражный фильм". "Погані дороги" - драма, в которой зрители увидят историю о жителях города, проживающих у предпоследнего блокпоста к оккупированной части Донбасса, и их отношения с военными.

Фильм "Погані дороги" состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения. Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Перед телепремьерой создатели фильма поделились интересными фактами о драме "Погані дороги":

Сценарий фильма создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над фильмом "Киборги".

Драма "Погані дороги" — экранизация Наталии Ворожбит собственной пьесы. Драматург отразила в этих историях свое личное видение войны на Востоке, авторскую рефлексию на десятки интервью и свидетельств реальных людей, собранных ею в регионе военных действий в 2014 году, когда была волонтером в школе города Николаевка Донецкой области.

Впервые пьеса была поставлена ​​в Лондонском театре Royal Court в октябре 2017 года. Тогда же был написан и сценарий фильма.

Кастинг длился более 1,5 лет, а работа над полнометражной картиной от подготовительного этапа до конца монтажно-тонировочного периода – рекордные 3 месяца.

Фильм преимущественно снимали в Киеве и области, но за настоящим снегом и морозом пришлось ехать на Донбасс, под Курахово.

Главные роли в фильме исполнили: Игорь Колтовский, Андрей Лелюх, Владимир Гурин, Сергей Соловьев, Зоя Барановская, Анна Жураковская, Екатерина Жданович, Анастасия Паршина, Юлия Матросова, Марина Климова, Юрий Кулинич, Оксана Воронина, Дмитрий Орлов, Оксана Черкашина.

Производством фильма занимался продакш Kristi films при поддержке Украинского Культурного Фонда. Дистрибьютор – Артхаус Трафик Режиссер и автор сценария – Наталья Ворожбит. Продюсеры – Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов. Оператор-постановщик – Владимир Иванов. Художник-постановщик: Марина Пшеничникова

Стоит отметить, что мировая премьера драмы "Погані дороги" состоялась в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля в 2020 году, где она была отмечена второй по престижности наградой – премией Circolo del Cinema di Verona как "самая инновационная лента в конкурсе". Также режиссер Наталья Ворожбит признана автором лучшего полнометражного дебюта и получила Национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеры Юрий Кулинич и Оксана Черкашина признаны лучшими в соответствующих актерских категориях Премии.

Не пропустите драму "Погані дороги" 26 ноября в 23:00 на 1+1.