На 1+1 покажут исторический приключенческий фильм "Фортеця Хаджибей"

Накануне телепремьеры авторы рассказали интересные факты о фильме.

5 декабря в 22:50 в эфире 1+1 состоится телепремьера исторического фильма "Фортеця Хаджибей".

Главную роль в ленте исполнит звезда сериала 1+1 "Моя улюблена Страшко" – Александр Соколов. В ленте зрители увидят историю казака Андрея, который должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему придется вызволить из темницы отца своей любимой – турецкой красавицы Фатимы. Вместе пара решится на рискованную операцию и отправится на встречу приключениям.

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

События в историческом фильме разворачиваются в 18 веке во время войны Османской империи с Россией. Задунайские казаки выступали союзниками османов, и однажды им в руки попадает важная военная информация. Задачу доставить письмо поручают казаку Андрею, но внезапно крепость захватывает враг. Чтобы выполнить эту задачу, Андрей заручается поддержкой грузинского путешественника Йорама. Вместе они разрабатывают и реализуют отчаянный план, все перипетии которого зрители увидят уже в это воскресенье.

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

"Крепость Хаджибей" — кинолента для семейного просмотра о дружбе и любви, борьбе добра и зла, благородство и подвох. Кроме того, накануне телепремьеры авторы рассказали интересные факты о фильме:

Локациями для съемок картины стали Белгород-Днестровская крепость, павильоны Одесской киностудии, виноградники Шабо и берег моря и Дуная.

Для съемок привлекали каскадеров казацкого конного театра Запорожья, которые обучали актеров верховой езды, фехтованию и боевой хореографии, которую разрабатывали индивидуально для конкретного персонажа. А в массовых сценах было привлечено более 100 актеров.

Для съемок сцен были привлечены трюковые кони, а также реконструирована настоящая казацкая чайка из Белгород-Днестровского.

Костюмы и реквизит для съемок были предоставлены киностудией имени Довженко, также турецкими партнерами, в том числе наряд янычарского войска, посуда, ковры, реквизитное оружие. Наряды для Фатимы и Ахмета-паши создавались по специальным эскизам в Турции.

В ленте главную женскую роль сыграла турецкая фотомодель Дерен Талу, а ее отца – известный турецкий актер Юрдаем Окур. По сценарию Ахмет-паша и Фатима знают украинский язык. Между собой они разговаривают на турецком, а с украинцами — на украинском.

Производством фильма занималась Одесская киностудия, при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Партнеры – Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальная киностудия им. Довженко (Украина), Тернопольская кинокомиссия (Украина) и кинокомпания "ИнсайтМедиа" (Украина).

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

Главные роли в фильме сыграли Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко и другие актеры.

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

Режиссер-постановщик фильма – Константин Коновалов. Авторы сценария – Евгений Тимошенко и Константин Коновалов. Оператор-постановщик – Владимир Гуевский.

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

Продюсеры: Андрей Осипов, Юрий Калиновский, Александр Омельянов (Украина), Заза Урушадзе, Мирза Давитая (Грузия) и Эрдал Кучук и Ондер Асру (Турция).

"Фортеця Хаджибей" / пресс-служба канала "1+1"

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