На 1+1 покажут продолжение комедийного сериала "СидОренки-СидорЕнки"

Зрители увидят, как изменилась жизнь семей за два года от начала истории.

Телеканал 1+1 работает над третьим сезоном комедийного сериала "СидОренки-СидорЕнки" о жизни двух семей, которые узнали, что их сыновей перепутали в роддоме.

Над производством продукта по заказу 1+1 работает компания "IQ Production".Первый сезон "СидОренков-СидорЕнков" стартовал в 2019 году и стал самым популярным сериалом осени на 1+1.

пресслужба каналу "1+1"

В продолжении комедии зрители увидят, как изменилась жизнь семей через два года спустя начала истории. Уже традиционно, Сидоренкам придется еще раз переехать, но на этот раз не в обычный дом, а на настоящую ферму. Теперь они будут просыпаться с первыми петухами, доить коров, ловить гусей, пасти коз, копать, сажать и делать многие вещи, к которым они не привыкли.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

На Сидоренков ждут приключения, забавные ситуации, а также яркие новые персонажи. В новом сезоне "СидОренков-СидорЕнков" новых героев любимого семейного сериала сыграют популярные украинские актрисы Виталина Библив и Ирина Гришак.

пресслужба каналу "1+1"

пресслужба каналу "1+1"

Зрители также увидят персонажей, которых воплотят Владимир Ращук и Андрей Пономаренко. Традиционно, в комедийной истории снимаются любимые актеры зрителей 1+1 - Дмитрий Суржиков, Олеся Власова, Валерий Швец, Ксения Вертинская, Лев Сомов, Евгений Шекера, Петр Ниневський, Полина Василина, Виктория Левченко и другие.

пресслужба каналу "1+1"

Генеральный продюсер сериала от телеканала 1+1 - Максим Кривицкий. Продюсеры - Алена Еремеева и Дарья Жукова. Генеральные продюсеры от "IQ Production" - Виктор Медведский, Сергей Атрощенко и Оксана Иванюк. Креативный продюсер - Михаил Рудь. Режиссер - Виктор Медведский. Оператор-постановщик - Алексей Назарук.

пресслужба каналу "1+1"

Напомним, комедия "СидОренки-СидорЕнки" - это адаптация сериала "ИванОвы-ИвАновы" группы компаний Yellow Black and White.

Следите за новостями 1+1 и не упустите новые подробности сериала "СидОренки-СидорЕнки".

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