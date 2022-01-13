На 1+1 состоится премьера мюзикла "Новая Снежная Королева" с Поляковой: дата и время

На 1+1 состоится премьера мюзикла "Новая Снежная Королева" с Поляковой: дата и время

Певица исполнила главную роль.

14 января в 9:25, после "Сніданку з 1+1", на телеканале "1+1" покажут премьеру новогоднего мюзикла "Новая Снежная королева" с Олей Поляковой в главной роли.

Сценарий для мюзикла написали авторы Студии "Квартал 95". Это масштабный мюзикл бродвейского формата по мотивам сказки "Снежная королева".

Мюзикл "Новая Снежная Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Также в мюзикле зрители 1+1 увидят Дмитрия Коляденко, сыгравшего бабушку Герды, а в роли Кая на большой сцене дебютировал Михаил Соколовский. Актер Владимир Горянский сыграл Санту, неожиданного героя для культовой зимней сказки Ганса Кристиана Андерсена.

Мюзикл "Новая Снежная Королева" / пресслужба каналу "1+1"

"Уникальность шоу состоит в том, что было создано колоссальное количество авторского материала – музыкального, хореографического, художественного. Все музыкальные партии, танцевальные номера, каждая деталь впечатляющих костюмов и декораций написана, отрисована, придумана именно для этой постановки. Команда лучших постановщиков Украины создала шоу, которое могло бы сиять даже на бродвейской сцене", – прокомментировала Оля Полякова.

Мюзикл "Новая Снежная Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Над созданием этого эффектного, интерактивного шоу для всей семьи в течение нескольких месяцев работала огромная команда: автор оригинальной музыки, один из самых популярных композиторов – Дмитрий Саратский. Проникновенные тексты к песням написала Анна Завальская. Режиссер и хореограф Александр Лещенко динамично выстроил действие и создал хореографическую партитуру постановки. Специально для мюзикла было создано более 50 костюмов, а главным украшением стало, конечно, белоснежное платье Снежной Королевы – Оли Поляковой.

Мюзикл "Новая Снежная Королева" / пресслужба каналу "1+1"

Смотрите мюзикл "Новая Снежная королева" 14 января в 9:25 на телеканале 1+1.