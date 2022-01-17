На 1+1 стартует новый сезон "Мира наизнанку": стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров

Зрителей ожидают новые выпуски об Эквадоре, а также о родине Пабло Эскобара – Колумбии.

Скоро на 1+1 стартует новый сезон авторского тревел-проекта Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".

Несмотря на то, что на карте мира не осталось белых пятен, путешественнику и журналисту все еще удается найти нехоженые тропы и нескучные маршруты. Дмитрий Комаров снова выбрал направление, куда немногие туристы решаются поехать в отпуск.

пресс-служба канала "1+1"

В новом сезоне телеведущий завершит исследование изнанки "банановой республики" Эквадор, после чего зрителей ждет путешествие в новую страну. Ею станет Колумбия.

пресс-служба канала "1+1"

"Колумбия – одна из стран-лидеров по производству кофе. Страна, где можно сказочно разбогатеть. Например, именно здесь добывают 90% мирового объема изумрудов и множество драгоценных металлов. Но многие украинцы слышали и об обратной стороне медали, которая и создала стране неоднозначную репутацию – наркокартелях. Прежде всего на слуху имя самого известного, богатого и влиятельного наркобарона в мире – Пабло Эскобара из города Медельин. А какая ситуация в Колумбии сегодня? По-прежнему стоит бояться жестоких картелей или все уже совершенно по-другому?" - говорит Дмитрий Комаров.

пресс-служба канала "1+1"

Путешественник окунется жизнь Колумбии, чтобы показать обратную, неизвестную сторону этой страны, названной в честь самого Колумба. Он на собственном опыте выяснит, так ли опасно в Колумбии, как о ней говорят, и покажет те места, которые большинство украинцев сможет увидеть лишь по телевизору. Команда проекта сделает настоящие открытия и в лучших традициях "Мира наизнанку" познакомит с уникальными героями. Несмотря на пандемию, экспедиции не останавливаются, команда практически беспрерывно находится за границей и готовит эксклюзивные материалы, которые очень скоро зрители увидят на 1+1.

пресс-служба канала "1+1"

Смотрите новые выпуски "Мира наизнанку" об Эквадоре и Колумбии очень скоро на 1+1.

Читайте также: