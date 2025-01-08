На "1+1 Украина" покажут отреставрированный культовый фильм Сергея Параджанова "Цвет граната"

Ко дню рождения режиссера Сергея Параджанова телеканал "1+1 Украина" готовит настоящее кинособытие для поклонников артхаусного кино.

В "Аргументе кино" 11 января в 23:30 впервые на украинском телевидении состоится показ полной отреставрированной версии культового фильма кинохудожника "Цвет граната".

Эту биографическую драму-притчу, которая считается одним из самых выдающихся произведений мирового кинематографа, зрители увидят в новом качестве благодаря современной цифровой реставрации, выполненной кинофондом Мартина Скорсезе совместно с Cineteca di Bologna. Мировая премьера состоялась еще на 67-м Каннском кинофестивале в 2014 году.

Фильм "Цвет граната" покажут на "1+1 Украина" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Цвет граната" — это кинопоэма, посвященная жизни и творчеству армянского поэта Саят-Новы. Сергей Параджанов создал этот фильм в 1969 году, соединив эстетику, символизм и художественный эксперимент.

Гостем "Аргумента кино" стал известный кинопродюсер, культурный менеджер, основатель и руководитель кинокомпании "Артхаус Трафик" Денис Иванов. В разговоре с ведущим Егором Гордеевым он признался, что впервые посмотрел "Цвет граната" на канале "1+1" в конце 90-х. Именно из-за таких фильмов Денис и выбрал профессию продюсера кино. Гордеев спросил, к чему зритель должен быть готов, чтобы лучше понять этот фильм.

Егор Гордеев и Денис Иванов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Это не фильм с классическим сюжетом. Это превращение поэтических образов армянского автора Саят-Нова. Он жил в то же время, что и Григорий Сковорода и имел такое же влияние на армянскую культуру, как Сковорода на украинскую. Но Параджанов не рассказывает о его жизни классическим способом, а делает это через поэзию образов. Когда художник делает такое кино, он, прежде всего, рассказывает о себе, своем внутреннем мире и своих переживаниях", – говорит Иванов.

Денис Иванов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также следует знать, что когда "Цвет граната" был завершен, из-за цензуры его не захотели показывать на широком экране, поэтому картина вышла в ограниченный прокат в Армении. Позже лента была изрезана московскими цензорами, "чтобы была более понятна зрителю". В таком "обновленном" виде Параджанов ее увидел в 1988 году, когда вышел из тюрьмы. И только сейчас у зрителя есть возможность посмотреть на полную режиссерскую версию картины.

Смотрите "Цвет граната", который входит в золотой фонд мирового кинематографа, 11 января в 23:30 на телеканале "1+1 Украина".

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