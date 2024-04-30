На 66-летнюю Шэрон Стоун подали в суд и требуют от нее немалую сумму денег

Со знаменитостью будет судиться потерпевшая в ДТП, виновницей которого была Стоун.

На 66-летнюю голливудскую актрису Шэрон Стоун подали заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Истицей стала женщина, по имени Аманда Годепски. Как пишет People, Стоун в прошлом году стала виновницей ДТП. В частности, она нарушила по меньшей мере три закона штата Калифорния. Актриса превысила разрешенную скорость, совершила опасный маневр и пересекла встречную полосу, что привело к аварии.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Шэрон Стоун тогда врезалась в автомобиль Годепски. Потерпевшая требует, чтобы звезда Голливуда возместила ущерб, причиненный ей. В частности, в результате ДТП поврежден автомобиль Аманды. Кроме того, женщина получила телесные травмы, из-за чего ей пришлось обращаться к врачам за помощью. Вместе с тем, потерпевшая из-за инцидента потеряла заработную плату. Годепски через суд требует, чтобы Шэрон Стоун компенсировала ей нанесенный ущерб в размере 35 тысяч долларов.

Представители издания обратились к Шэрон Стоун, чтобы она прокомментировала инцидент. Впрочем, актриса пока не выходила на связь.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, недавно на американскую певицу Мадонну подавали в суд. Судиться со знаменитостью решили ее фанаты. Они обвинили артистку во лжи, мол, она предоставляет недостоверную информацию относительно того, в какое время начинается ее концерт.

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