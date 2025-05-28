На 70-летнего Кевина Костнера заявили в суд из-за сцены изнасилования: в чем его обвиняют

Кевин Костнер / © Associated Press

Реклама

На американского актера Кевина Костнера подали заявление в суд из-за жесткой сцены изнасилования во время съемок фильма "Горизонт: Американская сага".

Истцом стала каскадерша Девин ЛаБелла. Женщина утверждает, что на съемочной площадке должна была стать дублершей одной из звезд картины, пишет The Hollywood Reporter. Каскадершу якобы заверили, что она примет участие в нескольких простых сценах. Тем не менее, Девин пришлось играть сцену изнасилования, о чем ей не сообщили и к чему она не готовилась. Более того, по словам дублерши, на съемочной площадке не было координатора интимных сцен.

Поэтому Девин ЛаБелла подала в суд на Кевина Костнера и продюсерскую компанию, обвинив их в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды. Также женщина уверяет, что жаловалась на инцидент, но взамен столкнулась с местью, ведь ее больше не приглашали сниматься в фильме, а также с ней прекратил сотрудничество координатор трюков.

Реклама

Кевин Костнер / © Associated Press

"В тот день я осталась беззащитной и преданной системой, которая обещала безопасность и профессионализм. То, что со мной произошло, разрушило мое доверие и навсегда изменило то, как я двигаюсь в этой области", — говорит каскадерша.

Кевин Костнер уже отреагировал на обвинения. Адвокат актера заявил, что скандальные заявления каскадерши являются безосновательными, мол, звезда Голливуда всегда серьезно относится к безопасности на съемочной площадке и заботится о том, чтобы всем было комфортно.

Напомним, недавно турецкого актера Халита Эргенча приговорили к лишению свободы. Уже известно, за что звезда "Великолепного века" получил судебный приговор.