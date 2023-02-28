На Алека Болдуина подали в суд еще трое членов съемочной группы "Ржавчины" из-за смерти Галины Хатчинс

Голливудский актер Алек Болдуин снова придется предстать перед судом из — за ненавистного убийства украинского оператора Галины Хатчинс.

С иском против актера и продюсеров фильма "Ржавчина", на съемочной площадке которого произошла трагедия, выступили еще трое членов съемочной группы. Как сообщает издание Variety, оператор Росс Аддиего, костюмер Доран Кертин и оператор-постановщик Риз Прайс заявили о симптомах посттравматического стрессового расстройства из-за убийства коллеги.

По словам истцов, во время выстрела они находились рядом с Хатчинс и также могли пострадать от пули. К тому же они обвиняют продюсеров фильма в пренебрежении правилами безопасности и сотрудничества с людьми, на которых неоднократно получали жалобы.

Алек Болдвин / Фото: Associated Press

Болдуин же обвиняется в том, что перед подготовкой к роли он невнимательно изучал правила пользования оружием, а на съемочной площадке не проверил исправность револьвера и не посмотрел, есть ли в нем боевой шар.

Напомним, недавно стало известно, что Алеку Болдуину смягчили обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс. Актеру грозит 18 лет лишения свободы.

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