На Алека Болдуина подали в суд родственники из Украины убитой им оператора Галины Хатчинс

Родители и сестра убитой проживают в Киевской области.
На Алека Болдуина подали в суд близкие родственники убитой им во время съемок ленты "Ржавчина" оператора Галины Хатчинс.
Иск против голливудского актера поступил из Украины в Лос-Анджелес от родителей Галины – матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и сестры Светланы Земко, проживающих в Украине под Киевом.
По словам адвоката семьи Глории Оллред, родители и сестра требуют от актера возместить ущерб за умышленное причинение эмоционального стресса, халатность и "потерю консорциума", что является термином, означающим лишения отношений.
"Конечно, для всех трех наших клиентов трагическая потеря их дочери и сестры разбивает сердце, но теперь в дополнение к этой трагедии им приходится пытаться справиться с этой потерей, живя в Украине в разгар войны, которую развязал путин", – прокомментировала адвокат. пишет france24.
Она добавила, что мать убитой Хатчинс работает медсестрой, где помогает в уходе за ранеными бойцами. Сестра оператора сама ухаживает за двумя детьми, пока муж защищает Украину на фронте.
По словам родственников, будь Галина Хатчинс жива, она бы "не позволила им оставаться в стране" и "могла бы перевезти их в США".
Как известно, Алек Болдуин пришел к финансовому соглашению с вдовцем Хатчинс Мэтью. Однако, утверждает адвокат семьи оператора, к родителям и сестре актер не обратился после трагедии.
Отметим, что две недели назад Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение по убийству оператора из Украины Галины Хатчинс. Актера обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к смертельному выстрелу в Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико в 2021 году.
Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза. Артист заверил, что не знал, что пистолет был заряжен.
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