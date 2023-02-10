На Алека Болдуина подали в суд родственники из Украины убитой им оператора Галины Хатчинс

На Алека Болдуина подали в суд близкие родственники убитой им во время съемок ленты "Ржавчина" оператора Галины Хатчинс.

Иск против голливудского актера поступил из Украины в Лос-Анджелес от родителей Галины – матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и сестры Светланы Земко, проживающих в Украине под Киевом.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

По словам адвоката семьи Глории Оллред, родители и сестра требуют от актера возместить ущерб за умышленное причинение эмоционального стресса, халатность и "потерю консорциума", что является термином, означающим лишения отношений.

"Конечно, для всех трех наших клиентов трагическая потеря их дочери и сестры разбивает сердце, но теперь в дополнение к этой трагедии им приходится пытаться справиться с этой потерей, живя в Украине в разгар войны, которую развязал путин", – прокомментировала адвокат. пишет france24.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Она добавила, что мать убитой Хатчинс работает медсестрой, где помогает в уходе за ранеными бойцами. Сестра оператора сама ухаживает за двумя детьми, пока муж защищает Украину на фронте.

По словам родственников, будь Галина Хатчинс жива, она бы "не позволила им оставаться в стране" и "могла бы перевезти их в США".

Как известно, Алек Болдуин пришел к финансовому соглашению с вдовцем Хатчинс Мэтью. Однако, утверждает адвокат семьи оператора, к родителям и сестре актер не обратился после трагедии.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Отметим, что две недели назад Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение по убийству оператора из Украины Галины Хатчинс. Актера обвиняют в безрассудном пренебрежении техникой безопасности, которое привело к смертельному выстрелу в Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико в 2021 году.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, 21 октября 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуза. Артист заверил, что не знал, что пистолет был заряжен.

Читайте также: