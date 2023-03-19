На Алину Шаманскую в Америке местные жители вызвали полицию

Блогерша Алина Шаманская, которая вместе с сыном сейчас живет в США, поделилась неприятной историей.

На днях на звезду местные жители вызвали полицейский наряд и устроили публичные разборки. Что именно случилось Шаманская рассказала в сторис в Instagram.

Как рассказала Алина, вечером она пришла в гости к знакомым, чтобы забрать сына, который гостил у них целый день.

"Поздний вечер, я приехала за Артурчиком... Было темно и пусто на улицах района, поэтому я быстро припарковалась на заезде в соседний частный дом... Все равно пять минут стоять... Я только забрать сына и обратно... и пошла к друзьям... А потом муж Иры говорит: "Боже, у нас на пороге Алина Шаманская! И что ты не зайдешь в гости на глоток вина?". К тому же Артурчик весь день был у них, ну как я могла отказаться? И Артур еще хотел доиграться с Солей", — вспомнила тот вечер Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Когда блогерша вышла на улицу ее ждала полная неожиданность — возле ее авто стояли разгневанные местные жители, которые уже вызвали полицию.

Фото: instagram.com/shamankaa