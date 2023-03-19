На Алину Шаманскую в Америке местные жители вызвали полицию

Знаменитость рассказала о неприятном инциденте.
Блогерша Алина Шаманская, которая вместе с сыном сейчас живет в США, поделилась неприятной историей.
На днях на звезду местные жители вызвали полицейский наряд и устроили публичные разборки. Что именно случилось Шаманская рассказала в сторис в Instagram.
Как рассказала Алина, вечером она пришла в гости к знакомым, чтобы забрать сына, который гостил у них целый день.
"Поздний вечер, я приехала за Артурчиком... Было темно и пусто на улицах района, поэтому я быстро припарковалась на заезде в соседний частный дом... Все равно пять минут стоять... Я только забрать сына и обратно... и пошла к друзьям... А потом муж Иры говорит: "Боже, у нас на пороге Алина Шаманская! И что ты не зайдешь в гости на глоток вина?". К тому же Артурчик весь день был у них, ну как я могла отказаться? И Артур еще хотел доиграться с Солей", — вспомнила тот вечер Алина.
Когда блогерша вышла на улицу ее ждала полная неожиданность — возле ее авто стояли разгневанные местные жители, которые уже вызвали полицию.
"Когда я вышла на улицу, я увидела, что у моего авто куча людей громко спорят и светят фонариками просматриваясь, что внутри! Конечно, я была в шоке. Что происходит? В первую очередь они мне сказали: "Мы уже вызвали на тебя копов! Это нужно было видеть! Две стрекозы, одна из них афроамериканка, седая, в халате, как реально из какого-то кинофильма. Это просто конец! Они фонариками просвечивали мой автомобиль, багажник и рассматривали, что там есть", — рассказала Шаманская.
Как оказалось, причиной такого скандала и вызова полиции стало то, что Алина случайно заехала колесом на газон. К счастью, блоггеру удалось урегулировать конфликт, хотя выслушивать неприятные вещи в свою сторону тоже пришлось.
"Я все объяснила, 10 раз извинилась и просила их отменить полицию, потому что она уже была в пути. они отменили полицию со словами: "Мы это делаем исключительно из-за твоего сына, потому что он нет терпеть проблем из-за тебя". Ну, собственно с помоями на голове.. я уехала домой", — поделилась Алина.
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