На Анну Саливанчук пожаловался в полицию бортпроводник

Звезда поскандалила с работником из-за маленького сына.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о довольно неприятном инциденте, случившемся с ней в самолете.

Недавно звезда отдыхала в Египте. Отпуск закончился, и артистка возвращалась в Украину. И когда она летела в самолете, то ее годовалый сын, Никита, начал плакать. Актриса пыталась его как-то успокоить, поэтому пошла с ним гулять. Однако бортпроводнику это не понравилось.

Анна Саливанчук с младшим сыном / instagram.com/salivanchuk.anna

"Никита начал плакать и мешал всему самолету. Я пошла с ним играть, чтобы его развеселить. Он остановился возле аварийного выхода и начал там ползать туда-сюда. Я спросила у людей, не мешает ли мой сын. Они ответили, что нет. Никита начал разбрасывать пакетики. Бортпроводник подошел ко мне и сказал, чтобы сын не разбрасывал пакетики. Я говорю: "Вы видите, что моему сыну год и два месяца. Неужели вы хотите, чтобы он кричал? Пусть он поиграет, а я потом уберу!" – рассказала Анна.

Анна Саливанчук поскандалила с бортпроводником / instagram.com/salivanchuk.anna

Впрочем, бортпроводник продолжил и дальше настаивать на своем. Дошло до того, что Анна обозвала его неприятным словом. На что он вызвал полицию.

"Я прилетела, меня ждала полиция. Мы вместе посмеялись над этой историей", — поделилась артистка.

К слову, Анна была готова заплатить административный штраф за то, что обозвала работника. Впрочем, бортпроводник не захотел общаться с полицией и Анной.

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