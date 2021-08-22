На Анну Тринчер пожаловались соседи и вызвали полицию: "Мне хотели испортить праздник"

На Анну Тринчер пожаловались соседи и вызвали полицию: "Мне хотели испортить праздник"

Артистка устроила шумную вечеринку.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, в которой не так давно был день рождения, наконец-то решила отпраздновать его. Звезда устроила вечеринку вместе со своими друзьями.

Однако, без сюрпризов не обошлось. На артистку пожаловалась соседка из-за громкой музыки. Женщина даже вызвала полицию. Полицейские приехали и сообщили, что Анна ничего не нарушала, ведь до 10 вечера можно шуметь.

На Анну Тринчер пожаловалась соседка / instagram.com/annatrincher_official

"Как же без полиции... Хотя музыка не так громко и звучала. Территория полностью огорожена, поэтому наши крики не было слышно. Мне хотели просто испортить праздник", — рассказала исполнительница на своей странице в Instagram.

Однако, Анна все же пошла на встречу соседям. Звезда сообщила, что они с друзьями больше не включали музыку так громко.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

"Это просто недовольные жизнью люди, которые хотят испортить чужой праздник", — добавила артистка.

Напомним, недавно Анна Тринчер показывала квартиру, в которую переехала вместе с бойфрендом Александром Волошиным. Влюбленные арендовали помещения в Киеве.

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