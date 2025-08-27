- Дата публикации
На Анну Тринчер совершили нападение прямо во время концерта
Певица раскрыла подробности инцидента и что на самом деле произошло.
Во время недавнего выступления Анны Тринчер в Тернополе на сцену выбежали несколько неизвестных мужчин и пытались приблизиться к артистке.
Певица показала видео инцидента в Instagram и отметила, что была напугана. Она поблагодарила охрану за мгновенную реакцию и за то, что не позволили незнакомцам нанести ей вред.
"Я очень испугалась, если честно… что в голове у этих людей? Большое спасибо охране за секундную реакцию!" — написала звезда под постом.
Это уже не первый случай неприятностей на мероприятиях с участием Тринчер. Прошлым летом певицу обокрали в гримерке во время выступления. Злоумышленники похитили кольцо и браслет Cartier на сумму около 5 тысяч евро.
Впоследствии украшения удалось найти, однако сам инцидент оставил у артистки неприятный осадок. Тогда Анна также отмечала, что подобные случаи сильно влияют на эмоциональное состояние и требуют дополнительных мер безопасности.
Напомним, недавно Анна Тринчер похвасталась подарком на день рождения. Артистка приобрела себе элитное роскошное авто.