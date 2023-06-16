На Анну Тринчер во время съемок "набросился" охранник: "Угрожал набить морду"

Певица и блогерша Анна Тринчер попала в скандальную ситуацию в столице.

Подробностями инцидента звезда поделилась на своей странице в Instagram и рассказала, что во время съемок в одном из жилых комплексов на нее с угрозами "набросился" охранник. По словам Тринчер, она просто хотела снять видео около дома, в то время, как мужчина начал выгонять ее и подчеркивать, что это частная территория.

"А мне здесь утром уже угрожали "набить морду", а еще обозвали тупой... Взрослый мужчина. Подходит охранник, начинает кричать на нас и говорить: "Вы хотите проблемы? Сейчас ребята быстро приедут, набьют вам морду". Повышал тон, переходил неоднократно на личности, называя меня тупой", - рассказала певица.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Во время конфликта Анна начала доказывать охраннику, что на территории ЖК есть ресторан, больница и еще много чего, поэтому это можно считать общественным местом. В ответ на это мужчина начал обзывать певицу и сказал, что вызовет к ней наряд полиции.

Сразу после этого Тринчер попыталась связаться с администрацией комплекса, чтобы решить этот вопрос и оставить жалобу на неадекватное поведение охранника. Как отметила певица, видео на этой локации снималось неоднократно, и проблем не возникало.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Снимали мы возле обычного ЖК, где есть ресторан и клиника... Это не какие-то запрещенные здания, которые нельзя снимать. Более того, в этом месте очень часто снимают разные видео", - рассказала певица.

Тринчер возмутилась таким отношением и подчеркнула, что в этой ситуации ей должны показать соответствующий закон, запрещающий съемки. Так что певица попросила администрацию принять соответствующие меры.

"Он не имеет права говорить мне такие вещи. Он должен показать мне соответствующий закон или позвать администрацию, которая покажет мне соответствующую табличку. Пожалуйста, администрация, обратите внимание на своего неадекватного охранника, который не умеет общаться, угрожает, за что я могу вызвать полицию. Если это частная территория, то поставьте ворота и напишите, что людям сюда заходить нельзя", - обратилась к представителям ЖК певица.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

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