На Ариану Гранде на красной дорожке напал сумасшедший фанат: Синтия Эриво пыталась ее защитить

Неприятный инцидент произошел в Сингапуре во время премьеры второй части фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Синтия Эриво и Ариана Гранде

Синтия Эриво и Ариана Гранде / © Associated Press

На американскую певицу и актрису Ариану Гранде напал сумасшедший фанат прямо на красной дорожке.

Инцидент произошел в Сингапуре. Там артистка в Universal Studios Singapore вместе с коллегами Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом представляла вторую часть мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Ариана Гранде и другие актеры фильма шли по красной дорожке. Вдруг из толпы вырвался мужчина и побежал сразу же к звездам мюзикла. Но интересовала его только Ариана Гранде. Он схватил певицу, притянул к себе и дерзко начал обнимать. Пока Гранде шокировано стояла, ей на помощь пришла Синтия Эриво, которая начала отбиваться от мужчины. Наконец, охранники мгновенно среагировали и вывели сумасшедшего.

Впоследствии пользователи Сети узнали мужчину. Им оказался Джонсон Вэн, который ранее славился подобными выходками. Он врывается к знаменитостям и таким образом создает громкие инфоповоды, чтобы о нем писали СМИ.

