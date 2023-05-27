На автомобиль Анны Кошмал напали двое мужчин: "Пытались выбить стекло и достать меня из машины"

Звезда "Сватов" Анна Кошмал чуть не стала жертвой двух неадекватных мужчин.

В сторис в Instagram актриса поделилась пугающей историей, случившейся с ней в столице. Как рассказала Кошмал, она возвращалась домой за рулем авто, и вдруг к ней прицепились двое неизвестных мужчин.

Правонарушители требовали, чтобы актриса вышла из машины и угрожали ей. Однако, к счастью, рядом появились свидетели и Анна смогла уехать домой.

"Вчера поздно вечером по дороге домой на мою машину напали двое агрессивных и неадекватных мужчин. Кричали, пытались выбить стекло и достать меня из машины. Один из них перекрыл мне своим внедорожником дорогу, чтобы я не могла проехать. Сказать, что я испугалась — это ничего не испугалась — это ничего не было. не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели, но долго не могла прийти в себя"

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Ситуация сильно повлияла на самочувствие Кошмал. Как поделилась актриса, даже попрактиковать йогу ей удалось тяжело, ведь после пережитого она до сих пор испытывает стресс. Тем не менее, тренировка все же помогла немного облегчить внутреннее состояние звезды.

"Все свои внутренние проблемы и негативные эмоции я приношу на коврик и там их оставляю. Это самая мощная работа со стрессом из-за дыхания и тела", — поделилась Кошмал.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Читайте также: