На блогера Николаса Карму напали неизвестные и пригрозили пистолетом прямо в центре Полтавы – видео

Украинский блогер Николас Карма, известный своими обзорами лугов звезд и прохожих в TikTok, стал жертвой нападающих.

О неприятном инциденте тиктокер сообщил в фотоблоге. По словам Николаса, после съемок одного из видео в TikTok в Полтаве к нему подошла группа мужчин. Несмотря на нежелание Кармы общаться с неизвестными прохожими, они все равно включили камеры и расспросили блогера о его отношении к ВСУ. А уже потом один из компании приставил пистолет к шее Николаса. Как говорит блогер, некоторые свидетели инцидента также были запуганы таким же методом. К счастью, все обошлось без жертв.

На блогера Николаса Карму напали прямо в центре Полтавы

"Я в Полтаве и впечатления от города очень положительные, но перейдем к ситуации, которая произошла только что (5 октября – прим. ред.). Слышу на фоне собралась компания здоровых мужчин, которые выкрикивают "Карма" и дальше матерные слова. По окончании моего интервью они ко мне подходят и говорят, что хотят спросить несколько слов. Я конечно отказываюсь, потому что услышал все, что они обо мне говорили до. Вопрос их звучит так: "Какое ваше отношение к ВСУ?" Я молчу, а они меня дальше снимают. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии или для армии. Им этого было не достаточно. В этот момент оператор переподключал аппаратуру и, к сожалению, эти моменты он не снял. Но для того чтобы были какие-то доказательства, я решил подойти к ним и поговорить с ними на свою камеру. Я попросил, чтобы он посмотрел на мою камеру, показал свое лицо, потому что он спрятал его. Его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне пистолет к шее, как и очевидцам, которые были там", - рассказал Николас Карма.

Напомним, это уже второй раз, когда блогеру Николасу Карми угрожают. В частности, в мае этого года на звезду Сети напали в самом центре Львова.

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