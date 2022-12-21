На брата Оли Цыбульской открыли уголовное производство: "Забрали все и несанкционированно"

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о своем родном брате Сергее, на которого открыли уголовное производство.

С начала полномасштабного вторжения брат артистки занимается волонтерством, в частности Сергей возил машины для ВСУ. Но, как объяснила Цыбульская, в Украине законы по волонтерству устарели и именно поэтому ее брат оказался в неприятной ситуации:

"Там есть куча вопросов относительно тех уголовных производств, потому что наша Украина не была готова, что такое количество людей будет помогать. У нас законы, которые писались о волонтерстве… им уже 1300 лет. Они были при тех президентах, которым было все равно на Украину и которые не думали вообще о том, что происходит, поэтому это уголовное производство, оно сейчас касается не только моего брата, многих волонтеров, которые были вот буквально в Генеральной прокуратуре позавчера. Среди них очень много ребят, которые имеют особые награды от президента, от господина Залужного, которые действительно работали с первого дня и вкладывали все свои силы, все свои нервы, которые делали все возможное, чтобы эти машины, чтобы эта помощь, чтобы эти обогреватели, чтобы оно все ехало на фронт как можно скорее", — прокомментировала певица в программе "Слава+".

Оля Цыбульская с родителями и братом Сергеем / Фото: instagram.com/s.tsybulskyy

Цыбульская не стала говорить, почему именно на ее брата возбуждено уголовное производство, однако дала понять, что это касается устаревших законов в Украине касательно волонтерства:

"В силу того, что дело продолжается, я не юрист, я боюсь сейчас как-то так сформулировать, чтобы это не навредило ни тем людям, которые сейчас занимаются этим делом, ни ему лично. Там есть вопросы в принципе к волонтерам в Украине, которые … Короче, законы наши старые, а волонтерство действует иначе и сейчас и есть несовместимость с тем законом, который существовал еще до войны и с тем, как действительно нужно работать сейчас", – объяснила Цыбульская.

Кроме того, говорит артистка, у ее брата конфисковали все имущество. В частности, у Сергея был бизнес - автосалон в Киеве, однако и машины забрали:

"Забрали все и забрали личные вещи и забрали несанкционированно, то есть пришли и отжали. И это не нормально в этой новой Украине, за которую мы боремся. Но опять же, когда мы боремся за новую Украину, я бы не хотела публично сейчас гнать на тех людей, которые пришли, потому что они считаются госструктурой... Думаю, недоразобрались они в законах... Не за то наши военные на передовой гибнут, чтобы не было возможности у нас в правовом поле решать вопрос открыто и делать это в пользу государства, а не действовать какими-то законами и замашками 90-х", — подчеркнула Цыбульская.

Напомним, ранее Оля Цыбульская рассказала, что произошло с квартирой ее родителей в Ирпене, которую обстреляли российские оккупанты. Сейчас, по словам Оли, там невозможно жить и непонятно, как можно делать ремонт.

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