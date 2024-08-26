На Burning Man появилась инсталляция от Украины, полностью созданная из артефактов войны

В этом году на легендарном фестивале Burning Man, который ежегодно проходит в штате Невада, США, представлена необычная инсталляция от Украины.

Ее создателями стали художник Алексей Сай и основатель Ukrainian Witness Виталий Дейнега. Они вдохновились ироническим мемом I'm Fine ("Все в порядке") и создали кое-что подобное из артефактов войны.

Инсталляция от Украины на Burning Man / Фото: instagram.com/ukraine.ua

В частности, художники выложили фразу I'm Fine, использовав простреленные уличные знаки, солнечные панели, спутниковые антенны, уничтоженные таблицы названий городов и разбитые заборы. Все эти вещи были доставлены с деоккупированных территорий. В настоящее время они формируют инсталляцию, благодаря которой миру будут демонстрироваться преступления России против мирного населения, пишет Ukrainian Witness.

Инсталляция от Украины на Burning Man / Фото: instagram.com/ukraine.ua

В общем, инсталляция этого года немалая. Она имеет 32 метра длины, 7 метров высоты и более 10 тонн веса. Благодаря ее масштабам присутствующие на фестивале смогут почувствовать, сколько на самом деле человеческих историй стоят за этими знаками и сколько бед принесла на украинские земли Россия.

«I'm Fine». На фестивале Burning Man украинцы продемонстрировали впечатляющую инсталляцию

Напомним, в прошлом году на Burning Man был представлен особый украинский герб, который сожгли в конце фестиваля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, в чем символизм этого ритуала.

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