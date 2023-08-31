На Burning Man сожгли украинскую скульптуру: Дмитрий Кулеба рассказал, в чем символизм события

На всемирно известном фестивале Burning Man неожиданно сожгли украинскую скульптуру.

Однако это было символическое сожжение. В частности, художники-украинцы, инициаторы такого перформанса, продемонстрировали, как возрождается Украина. В частности, торжественное сожжение прошло 31 августа. На фестивале сожгли деревянный короб, который скрывал в себе скульптуру птицы феникса, очертания которой напоминают трезубец – символ прочности и независимости Украины.

Burning Man

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал и высказался, в чем именно заложен символизм такого перформанса.

Burning Man

"Представлять Украину на международной художественной арене так же сложно, как и на дипломатическом треке. Burning Man – важное художественное событие, благодаря которому мир может открыть Украину с новой стороны. Я благодарен художникам, которые создали эту инсталляцию, талантливым украинским художникам Алексею Саю и Богдане Косминой, а также команде художественного объединения STROOM ART, которая реализовала этот проект”, – комментирует министр Дмитрий Кулеба.

Burning Man

Идея и реализация проекта "PHOENIX" принадлежит основателю благотворительного фонда "Повернись живим" Виталию Дейнеге и Алле Лопаткиной. Вживую воплотили замысел художники Алексей Сай и Богдана Космина.

Burning Man

"Птица феникс — это именно тот мощный нарратив, который мы продвигаем за границей. Несокрушимая Украина, которая возрождается и становится еще сильнее пепла войны", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Burning Man

Отметим, Burning Man – всемирно известный фестиваль, который ежегодно проводится в США с 1986 года. Событие происходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Каждый год художники со всего мира привозят свои работы. Что любопытно, в конце фестиваля все представленные изделия символически сжигают.

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