На экс-любимую KYIVSTONER напали и ограбили в Киеве: "Спасибо, что оставили в живых"

На экс-любимую KYIVSTONER напали и ограбили в Киеве: "Спасибо, что оставили в живых"

У нее украли большую сумму денег.

Экс-любимую скандального рэпера KYIVSTONER, блогершу Лилию Багирову, ограбили в Киеве.

Печальной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Она рассказала, что злоумышленники напали на нее в доме. Лилия сообщила, что ограбление было заранее спланировано. Блогерша говорит, что у нее украли большую сумму денег. Однако следствие устанавливает, хотели злоумышленники только ее ограбить или нужна им была именно она.

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"Конечно же, хочу поблагодарить, что оставили меня живой. Еще один день рождения у меня будет. После работы опер группы есть логический вывод, что событие было спланировано. Нужна была я или деньги – вопрос открытый. Но деньги вынесли, а меня оставили в живых" ", – сообщила Лилия.

Кстати, хоть злоумышленники и были в балаклавах, они засветили свои лица на камерах видеонаблюдения. Также Лилия говорит, что они оставили множество отпечатков пальцев.

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