На экс-жену Уилла Смита подали в суд: в чем ее обвиняют и почему требуют 3 млн долларов

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / © Getty Images

Против бывшей жены американского актера Уилла Смита - Джады Пинкетт-Смит - подали иск в суд.

Истцом выступил бывший друг артиста Билал Салам, пишет E! News. Мужчина обвиняет Джаду в том, что она якобы организовала кампанию по очернению его личности. В иске говорится, что все началось в 2021 году после ссоры на дне рождения Уилла Смита, который тот праздновал 25 сентября. Билал отмечает, что тогда еще жена актера агресивно вела себя по отношению к нему и даже угрожала.

"Ответчица Джада Пинкетт-Смит обратилась к истцу примерно с семью членами своей свиты, начала словесно агрессивно обращаться с ним и угрожала истцу, заявив, что если он будет продолжать "рассказывать ее личные дела", то "в конце концов исчезнет или получит пулю", и требовала от него подписать соглашение о неразглашении", - говорится в заявлении.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / © Associated Press

Новый конфликт между ними якобы возник после церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году, когда Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока. Билал Салам утверждает, что Джада обращалась к нему с просьбой помочь с "кризисным менеджментом", чтобы репутация актера не пострадала. Однако мужчина отказался, сославшись на то, что "его совесть не позволяет ему участвовать в любой скрытной или обманчивой пиар-кампании".

После его отказа, по словам Билала, "против него была начата кампания мести, включая угрозы от лиц, тесно связанных с Уиллом и Джадой".

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит / © Associated Press

Поэтому, мужчина решил обратиться в суд. Он обвиняет Джаду Пинкетт-Смит в намеренно причиненных эмоциональных страданиях, экстремальном и возмутительном поведении и запугивании и подкупе. Билал Салам требует три миллиона долларов компенсации и публично опровергнуть все ложные заявления, которые женщина ранее якобы сделала.

