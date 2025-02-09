На "Евровидение-2025" едет группа Ziferblat: Данилко, Соловий, Кравец и другие эмоционально отреагировали

От Украины на "Евровидение-2025" поедет группа Ziferblat.

Такое решение было принято после проведения нацотбора. Группа Ziferblat и их песня Bird of Pray набрала максимальное количество баллов во время зрительского и судейского голосования. Именно они уже в мае поедут соревноваться за музыкальную пальму первенства в швейцарском городе Базеле.

Победители нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Украинцы уже поздравляют музыкантов с почетным первым местом. Ведь известно, что группе победа далась нелегко. В частности, это их третья попытка участия в нацотборе, которая в этот раз уже подарила им билет на международную сцену. Музыканты едва сдержали свои эмоции во время выступления на сцене конкурса:

"После полномасштабной войны очень многое изменилось. Мы развиваем украинскую культуру. У нас был момент 2014 года, когда был ренессанс украинской музыки. Но не все тогда сложилось. Некоторые группы, которые я любил на тот момент, не получили того признания, которое имели. А сейчас у нас ренессанс второй волны и мы не должны потерять этот шанс. Спасибо всем!" – заявили победители нацотбора.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

И пока победители приходят в себя от приятной новости, в Сети украинские звезды активно выражают свои поздравления. Редакция сайта ТСН.ua предлагает взглянуть, как знаменитости смотрели нацотбор и радовались группе Ziferblat.

Андрей Данилко

Шоумен и автор Верки Сердючки раньше являлся неизменным членом жюри. Впрочем, в этом году так не получилось. В то же время в фотоблоге Андрей дал понять, что все же следил за ходом событий нацотбора. И в своих сторис опубликовал собственное фото с забавной подписью: "Давайте поскандалим".

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

Кристина Соловий

Певица также нашла место иронии. Она призналась, что ее скандальная беседа с Машей Ефросининой была гораздо эмоциональнее нацотбора. Отметим, что в этом году ведущая вела конкурс вместе с Тимуром Мирошниченко и Василием Байдаком.

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

Елена Кравец

Ведущая призналась, что очень сильно болела за группу Ziferblat. Так что после обнародования результатов от эмоций не могла заснуть.

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

Tember Blanche

Украинская группа выразила свои поздравления коллегам, с которым записала совместную песню. Так, говорится о треке "Дотепер і назавжди", вышедшем в конце прошлого года.

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

Влад Дарвин

Хитмейкер в своих сторис вспомнил группу Ziferblat и отметил, что их экспериментальное творчество, несмотря на все трудности, смогло завоевать первое место. Влад пожелал музыкантам успехов достойно представить Украину.

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

Алан Бадоев

Режиссер опубликовал кадры выступления победителей и признался, что именно так выглядит "музыка и ее сила".

Украинские звезды отреагировали на победу группы Ziferblat на нацотборе

К слову, недавно редакция сайта ТСН.ua следила за всеми подробностями конкурса и теперь предлагает ознакомиться, как прошел финал нацотбора на "Евровидение-2025".