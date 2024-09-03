На "Евровидение-2025" от Кипра поедет звезда известного сериала

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" объявил о первом конкурсанте.

Так, Кипр опередил остальные страны и почти за восемь месяцев до начала конкурса первым назвал имя исполнителя, который будет представлять страну. Так, национальным представителем Кипра на "Евровидении-2025" стал Тео Эван. Об этом сообщили в Instagram на официальной странице "Евровидения".

К слову, Тео начал заниматься музыкой и танцами еще в подростковом возрасте. Позже выучился в престижном музыкальном колледже Беркли. В 2021 году дебютировал с песней The Wall. В то же время, звезда известен многим не только как певец, но и как актер известного сериала "Эйфория", где сыграл эпизодическую роль стилиста.

Тео Эван / Фото: instagram.com/eurovision

Пока неизвестно, с какой именно песней выступит Тео Эван на "Евровидении-2025". Однако знаменитость отметил, что уже не может дождаться увидеться с еврофанами в Швейцарии, где в следующем году отгремит долгожданное музыкальное событие года. Кстати, несколько раньше организаторы уже назвали швейцарский город и даты, когда состоится "Евровидение-2025".

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