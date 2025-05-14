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На "Евровидение-2025" пролезла Россия, которой запрещено участвовать в конкурсе
Во время попурри ведущих на экране вспомнили выступление страны-агрессора на песенном конкурсе.
На международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" решили вспомнить страну-агрессора Россию.
В интервал-акте ведущие музыкальной гонки - Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Хазел Брюггер - демонстрировали попурри. Тем временем на экране вспоминали старые выступления участников. Неожиданно для украинцев там появились "Бурановские бабушки", которые в 2012 году участвовали в "Евровидении".
К слову, России с 2022 года запрещено участвовать в музыкальном конкурсе. Это связано с вторжением РФ на территорию Украины. Но, очевидно, на старые выступления запрет не распространяется, что возмутило украинских еврофанатов.
Отметим, редакция ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию. Предлагаем узнать, чем интересным удивлял первый полуфинал и как выступили страны-участницы.